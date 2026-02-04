Pranešta apie dar 5 mirusius „Ryzen 9000“ serijos procesorius „ASRock“ pagrindinėse plokštėse
Penki nauji naudotojų pranešimai, kuriuose aprašoma, kad „Ryzen 9000“ procesoriai neveikia arba atsisako atlikti POST testą „ASRock“ AM5 pagrindinėse plokštėse. Atvejai apima „Ryzen 5 9600X“, „Ryzen 7 9700X“ (du pranešimai), „Ryzen 7 9800X3D“ ir „Ryzen 9 9950X3D“ procesorius, įdiegtus B850 ir X870 serijos plokštėse.
Paveiktų sistemų kombinacijos:
- „Ryzen 5 9600X“ + B850 Pro-A
- „Ryzen 7 9700X“ + B850M-X
- „Ryzen 7 9700X“ + X870 Pro RS
- „Ryzen 7 9800X3D“ + X870E Taichi
- „Ryzen 9 9950X3D“ + X870E Nova WiFi
„Reddit“ diskusijų temose dažniausiai pasitaikantis simptomas yra tai, kad sistema įjungiama, bet niekada nepasiekia POST, o procesoriaus ir DRAM debug lemputės lieka įjungtos arba plokštėje rodomas „00“ kodas. Viename pranešime taip pat teigiama, kad BIOS 4.03 atnaujinimas per BIOS Flashback nepadėjo atkurti paleidimo funkcionalumo.
