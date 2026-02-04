AMD partneriai „Radeon“ vaizdo plokščių kainas padidino 5-10 %, o kainos augs ir toliau
Pagal pranešimą, daugelio „Radeon“ modelių savikaina sausio mėnesį jau padidėjo apie 5–10 %. Tas pats šaltinis teigia, kad kitas kainų padidėjimas gali įvykti vasario arba kovo mėnesį. Kito žingsnio mastas nėra nurodytas. Ankstesnis kainų padidėjimas kai kurioms vaizdo plokštėms, priklausomai nuo atminties konfigūracijos, sudarė iki 40 JAV dolerių.
„Board Channels“ pranešime aprašoma strategija, kuria siekiama labiau suderinti kainas su panašiais NVIDIA modeliais. Jei tai įvyks, likęs kainų skirtumas tarp „Radeon“ ir „GeForce“ modelių gali sumažėti. AMD ar jospartnerių viešų komentarų nėra.
Tame pačiame forume teigiama, kad sausio mėn. pokyčiai paskatino platintojus kaupti atsargas. Didesnės atsargos kanale gali lemti nevienodą prieinamumą, jei pardavėjai laikys vaizdo plokštės iki kito koregavimo.
Kitas pranešimas teigia, kad AMD pakoreguos tiekimo planus Kinijos žemyninei rinkai. Teigiama, kad didesnis dėmesys bus skiriamas 8 GB vaizdo plokštėms, o daugiau produkcijos bus skirta tokiems modeliams kaip „Radeon RX 9060 XT 8GB“ ir „Radeon RX 7650 GRE“. Dėl 16 GB kortelių pranešime teigiama, kad dėmesys bus skiriamas „Radeon RX 9060 XT 16 GB“ ir „Radeon RX 9070 XT“, o „Radeon RX 9070“ ir „Radeon RX 9070 GRE“ gamyba bus sumažinta. GRE modelis niekada nebuvo išleistas už Kinijos ribų.
