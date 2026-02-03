Dar kartą nutekintos „Galaxy S26“ serijos telefonų kainos
Remiantis „Samsung“ artimu šaltiniu, ataskaitoje atskleidžiama, kad „Galaxy S26 Ultra“ bazinė kaina išliks nepakitusi. Dėl pastaruoju metu padidėjusių atminties kainų, galimi nedideli kainų padidėjimai didesnės talpos variantams. Vis dėlto bendra kaina išliks beveik nepakitusi.
Bazinis „Galaxy S26“ variantas gali pabrangti tik tuo atveju, jei bazinė versija bus 256 GB. Primename, kad „Galaxy S25“ bazinė versija yra 128 GB. Kita vertus, 512 GB versija, kaip pranešama, bus šiek tiek pigesnė. Tas pats taikoma ir „Galaxy S26 Plus“ – bazinė 256 GB versija kainuos tiek pat, o 512 GB versijos kaina galbūt bus šiek tiek pakoreguota, bet ne žymiai.
Pasak nenurodytų pramonės šaltinių, „Samsung“ nori išvengti kainų kilimo daugiausia dėl „Apple“. Nepaisant sparčiai kylančių atminties lustų kainų, „Apple“ išlaikys šių metų „iPhone“ kainas, o „Samsung“, norėdama išlikti konkurencinga, bandys išlaikyti tokias pačias kainas kaip ir praėjusiais metais.
