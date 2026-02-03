„SaceX“ nusipirko „xAI“, Elon Musk žada AI kosmose
Elon Musk kompanija „SpaceX“ ką tik įsigijo kitą Elon Musk kompaniją „xAI“ (kuri valdo pokalbių robotą „Grok“ ir socialinį tinklą „X“, anksčiau žinomą kaip „Twitter“). Taip vykdomas akcijų pertvarkymas Elono Musko kompanijose, neskaitant „Tesla“.
Deja, galimybė pervadinti sujungtą įmonę „SpaceXai“ nebuvo išnaudota, bent jau kol kas. Musk sako, kad sandoris buvo sudarytas „siekiant sukurti ambicingiausią, vertikaliai integruotą inovacijų variklį Žemėje (ir už jos ribų), apimantį dirbtinį intelektą, raketas, kosminį internetą, tiesioginį ryšį su mobiliaisiais įrenginiais ir pasaulyje pirmaujančią realaus laiko informacijos ir laisvos kalbos platformą“.
Musk žada, kad ateityje turėsime „kosminį dirbtinį intelektą“, „milijoną palydovų, veikiančių kaip orbitiniai duomenų centrai“, o žmonija taps daugiaplanetine Kardashevo II lygio civilizacija, „galinčia išnaudoti visą Saulės energiją ir palaikyti dirbtinio intelekto valdomas programas“. Dėl viso to „SpaceX“ erdvėlaivis „Starship“ (kuriame nors neapibrėžtame ateities taške) kas valandą vykdys paleidimus su 200 tonų naudinguoju kroviniu per skrydį, per metus pristatydamas „milijonus tonų į orbitą ir toliau“.
Musk taip pat sako, kad „per 2–3 metus pigiausias būdas generuoti AI skaičiavimus bus kosmosas“. Bent jau taip jis tikisi, nes jis turėtų beveik monopolį šioje srityje. Žinoma, į tai nereikėtų žiūrėti labai rimtai, nes dauguma Musk teiginių yra skirti jo įmonių akcijų vertei padidinti, ir nėra priežasties manyti, kad šis atvejis būtų išimtis.
