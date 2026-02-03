Teigiama, kad „Apple“ galvoja apie „Flip“ stiliaus sulenkiamą „iPhone“
Pastaruosius kelis mėnesius sklandė gandai apie „iPhone Fold“, kuris turėtų būti išleistas vėliau šiais metais, tačiau, kaip pranešama, „Apple“ jau nagrinėja galimybes sukurti kompaktiškesnį modelį. Pasak „Bloomberg“ žurnalisto Mark Gurman, „Apple“ kompanija jau nagrinėja galimybes rinkai pristatyti „kvadratinį, atverčiamą „iPhone“. Jo kūrimas, kaip pranešama, yra svarstomas „Apple“ laboratorijose.
Gurman nepateikė jokių papildomų detalių ar galimos „iPhone Flip“ išleidimo datos, taip pat paminėjo, kad nėra garantijos, jog jis tikrai pasirodys rinkoje. „Apple“ pirmiausia turės išbandyti rinką su savo knygos stiliaus „iPhone Fold“ ir pažiūrėti, kaip į jį reaguos pirkėjai.
Gandai apie atverčiamo stiliaus sulenkiama „iPhone“ sklando jau keletą metų, o ankstesni pranešimai rodo, kad „Apple“ turi mažiausiai du prototipų versijas. Buvo netgi tikimasi, kad „Apple“ išleis „Flip“ modelį anksčiau nei knygos stiliaus telefoną.
