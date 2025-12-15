Telefonai su 16 GB RAM išnyks, juos pakeis „žemiškesnės“ alternatyvos
Pramonės užkulisiuose kalbama, kad kitais metais 16 GB RAM telefonai išnyks, o į rinką sugrįš pigūs telefonai su 4 GB RAM. Jau matėme keletą flagmanų, kurių kainos, palyginti su jų pirmtakais, buvo padidintos, o dabar girdime, kad „Samsung“ planuoja savo vidutinės klasės produktų kainas pradėti didinti nuo Indijojos.
Tačiau kainų didinimas nėra visuotinis sprendimas. Kainoms jautriose rinkose išmaniųjų telefonų gamintojai nuspręs mažinti išlaidas, o ne didinti kainas. Šaltinis mano, kad 4 GB RAM telefonus matysime daug dažniau, o 16 GB įrenginiai taps retenybe.
Yra netgi pateikiami kai kurie skaičiai. Pavyzdžiui, 12 GB RAM įrenginių atmintis bus sumažinta 40 %, o jų vietą užims 6 GB/8 GB telefonai. Tai yra tiesioginis sparčiai besivystančių AI duomenų centrų nuolat augančios paklausos didelės spartos atminties lustams (HBM) ir GDDR5 DRAM lustams poveikis.
