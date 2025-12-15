„Qualcomm“ pristato „Snapdragon 6s 4G Gen 2“ ir „Snapdragon 4 Gen 4“
4G dar kurį laiką išliks – „Qualcomm“ tyliai pristatė „Snapdragon 6s 4G Gen 2“. Jis skirtas pradinio ir vidutinio lygio įrenginiams, kaip ir kitas naujas lustas – „Snapdragon 4 Gen 4“.
„Snapdragon 6s 4G Gen 2“ turi „Kryo“ procesorių, kurio dažnis siekia iki 2,9 GHz, o tai yra iki 51 % greitesnis nei „Gen 1“ procesorius. Nenurodytas „Adreno“ grafikos procesorius yra iki 20 % greitesnis ir palaiko 1080p+ ekranus iki 120 Hz dažniu.
Mikroschema pagaminta naudojant 6 nm technologiją – tai senas sprendimas, bet jis yra daug modernesnis nei „Gen 1“ mikroschemos 11 nm technologija. Bet kokiu atveju, „Gen 2“ palaiko iki 8 GB LPDDR4X atminties, kurios dažnis siekia iki 2133 MHz, ir UFS 2.2 atmintį. USB prievadas gali dirbti iki USB 3.1 greičio ir palaiko „Quick Charge 3“ technologiją, 80 % įkrovimas per 35 minutes, teigia „Qualcomm“, nenurodydama baterijos talpos.
Palaikomos iki 108 MP kameros, o 12 bitų trigubas ISP gali dirbti su 13+13+5 MP kameromis vienu metu (arba 16+16 MP, jei naudojamos tik dvi kameros, abi be užrakto delsos). Mikroschema gali fiksuoti HEIC nuotraukas ir HEVC vaizdo įrašus, tačiau skiriamoji geba ribota iki 1080p @ 60fps.
Kaip rodo pavadinimas, ši mikroschema turi tik 4G LTE modemą (390 Mbps parsiuntimas, 150 Mbps išsiuntimas). Vietinis ryšys taip pat yra senesnis – Wi-Fi 5 (ac, dviejų dažnių) ir „Bluetooth“ 5.2 su „aptX Adaptive“. Padėties nustatymui lustas siūlo dviejų dažnių GPS, kartu su GLONASS, „Galileo“, „BeiDou“, QZSS ir „NavIC“. Jis taip pat gali pasigirti „Qualcomm“ sukurta jutiklių pagalba veikiančia padėties nustatymo funkcija, kuri pagerina tikslumą, kai naudojama automobilyje ar einant pėsčiomis.
„Snapdragon 4 Gen 4“ (ne, nebuvo „4 Gen 3“) gyvena 5G eroje. Jo 5G modemas (SA ir NSA) gali tvarkyti iki 2,5 Gbps duomenų parsiuntimo greitį ir 900 Mbps duomenų išsiuntimo greitį. Vietinis ryšys vis dar senas, nors ir su Wi-Fi 5 (ac, dviejų dažnių) ir „Bluetooth 5.1“ su „aptX“. Padėties nustatymo palaikymas yra toks pat kaip ir „6s 4G Gen 2“.
Šis lustas pagamintas naudojant 4 nm techprocesą. Jis turi du „Kryo“ branduolius, kurių dažnis siekia iki 2,3 GHz, ir 6 branduolius, kurių dažnis siekia iki 2,0 GHz. „Adreno“ GPU palaiko ekranus iki 1080p+ 120 Hz dažniu.
Be LPDDR4X, 4 serijos lustas taip pat palaiko greitesnį LPDDR5 RAM formatą (3200 MHz) ir greitesnę UFS 3.1 (2 juostų) atmintį. Jis gali būti prijungtas prie USB 3.2 Gen 1 prievado ir palaiko „Quick Charge 4+“ (50 % per 15 minučių).
Kaip ir jo brolis, šis lustas gali dirbti su 108 MP kameromis, bet turi tik dvigubą ISP (16+16 MP be užrakto delsos). Vaizdo įrašymas ribojamas iki 1080p @ 60fps. Kalbant apie vaizdo dekodavimą, nė vienas lustas nepalaiko AV1.
Pirmieji telefonai su „Snapdragon 6s 4G Gen 2“ ir „Snapdragon 4 Gen 4“ turėtų pasirodyti kitais metais.
