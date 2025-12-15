„Xiaomi“ planuoja išleisti telefoną su 10000 mAh baterija
Gandai sklando, kad „Xiaomi“ iki šio mėnesio pabaigos ketina išleisti nemažai įrenginių, tarp jų ir „Redmi Turbo 5 Pro“, kuris, kaip manoma, turės 9000 mAh bateriją. Tačiau kompanija neketina sustoti ties baterijos talpa. Pagal naujus gandus, kitais metais „Xiaomi“ išleis telefoną su 10 000 mAh baterija, kuri palaikys 100 W laidinį įkrovimą ir labai greitą belaidį įkrovimą.
Nepaisant didžiulės baterijos, šio telefono storis bus mažesnis nei 8,5 mm, o tai savaime yra didelis pasiekimas. „Honor“ taip pat ruošiasi išleisti telefoną su 10 000 mAh baterija ir 100 W laidiniu įkrovimu „Win“ serijoje, taigi, mūsų svajonės apie kelių dienų baterijos veikimą, nepriklausomai nuo naudojimo atvejo, pagaliau tamps realybe. Kalbant apie „Xiaomi“, vis dar neaišku, ar šis įrenginys bus „Xiaomi“ prekės ženklo, ar „Redmi“ ir (arba) „Poco“.
