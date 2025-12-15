Režisierius gavo 11 mln USD „Netflix“ serialo užbaigimui – viską išleido kriptovaliutai, automobiliams ir prabangos prekėms
Manhatano prisiekusiųjų teismas pripažino režisierių Carlą Rinschą kaltu dėl 11 milijonų dolerių iššvaistymo, kuriuos gavo iš „Netflix“. Šis nuosprendis yra vienas iš reikšmingiausių finansinių pažeidimų atvejų nesenioje Holivudo istorijoje, susijęs su sudėtingais finansiniais manevrais, spekuliacijomis kriptovaliuta ir prabangos prekių pirkimais, kurie pritraukė federalinių prokurorų dėmesį.
Rinsch, geriausiai žinomas kaip 2013 m. filmo „47 Ronin“ režisierius, 2018 m. „Netflix“ patikėjo jam prodiusuoti mokslinės fantastikos serialą „Conquest“, kurio pradinis pavadinimas buvo „White Horse“. Per dvejus metus „Netflix“ Rinsch prodiuserinei kompanijai skyrė 44 mln. dolerių serialo kūrimui.
2020 m. Rinsch paprašė papildomų 11 mln. dolerių, teigdamas, kad jie reikalingi gamybai užbaigti. Tačiau prokurorai atskleidė, kad Rinsch nukreipė lėšas per kelis banko sąskaitas ir galiausiai sujungė pinigus į asmeninę brokerio sąskaitą.
Šių sandorių palikti skaitmeniniai pėdsakai atliko lemiamą vaidmenį prokuratūros byloje. Tyrėjai atsekė lėšų judėjimą naudodami banko įrašus, brokerio ataskaitas ir skaitmeninę kriminalistinę analizę. Rinsch naudojo daugiasluoksnius banko pavedimus ir greitą sujungimą į vieną brokerio sąskaitą – tai technika, dažnai pasitaikanti finansiniuose nusikaltimuose, susijusiuose su skaitmeniniais turtais.
Kai lėšos atsidūrė jo brokerio sąskaitoje, Rinsch pradėjo spekuliuoti investicijomis. Per du mėnesius jis prarado daugiau nei pusę iš 11 milijonų dolerių akcijų opcionų ir kitų vertybinių popierių.
Prokurorų teigimu, Rinsch tada savo dėmesį nukreipė į kriptovaliutą. Teisme nebuvo atskleista, kokios tiksliai kriptovaliutos buvo įsigytos, tačiau teismo ekspertizės duomenys rodo, kad buvo vykdoma aktyvi spekuliuojamų skaitmeninių turto operacijų veikla, įskaitant prekybos platformas ir pinigines.
Be šių investicijų, Rinsch dalį pasisavintų lėšų panaudojo prabangos prekėms įsigyti. Įrašai rodo, kad 3,3 mln. dolerių buvo išleista baldams, antikvariatui ir čiužiniams, 2,4 mln. dolerių – raudonam „Ferrari“ ir penkiems „Rolls-Royce“ automobiliams, 1,7 mln. dolerių – kredito kortelių sąskaitoms apmokėti ir 387 000 dolerių – šveicariškam laikrodžiui.
Šios operacijos buvo užfiksuotos kredito kortelių sąskaitose, automobilių pirkimo dokumentuose ir skaitmeninėse kvituose, kurie prokurorams suteikė aiškius įrodymus, leidžiančius nustatyti tyčią ir nusikalstamą veiklą.
Rinsch, kurį atstovavo privatūs advokatai ir valstybės gynėjai, neprisipažino kaltu. Tačiau prisiekusieji per kelias valandas priėmė nuosprendį, nuteisdami jį už vieną elektroninio sukčiavimo epizodą, vieną pinigų plovimo epizodą ir penkis epizodus, susijusius su neteisėtai įgyto turto sandoriais.
„Netflix“ atšaukė „Conquest“ 2021 m., kai Rinsch ir jo kompanija nesugebėjo įvykdyti gamybos etapų. Transliacijų milžinas nurašė visus 55 mln. dolerių, kuriuos buvo suteikęs, ir neatgavo lėšų iš Rinsch. Jam gresia iki 90 metų kalėjimo, nuosprendis bus paskelbtas 2026 m. balandžio 17 d.
