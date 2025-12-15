Beveik pusė iš 19 000 šiemet „Steam“ išleistų žaidimų liko nepastebėti
2025 m. „Steam“ naujų žaidimų antplūdis pabrėžia nuolatinę įtampą PC žaidimų rinkoje: klestinti ekosistema, kuri taip pat kelia pavojų savo kūrėjams. „SteamDB“ surinkti duomenys rodo, kad „Valve“ skaitmeninėje parduotuvėje per metus buvo išleista 19 112 žaidimų. Beveik pusė iš jų – 9327 žaidimai – gavo mažiau nei 10 žaidėjų atsiliepimų, o tai rodo, kad jie niekada nepasiekė reikšmingos auditorijos. 2229 žaidimų atsiliepimų skaičius niekada neviršijo nulio.
Šie skaičiai rodo didėjantį atotrūkį tarp produkcijos ir susidomėjimo didžiausioje pasaulyje PC žaidimų rinkoje. „Steam“ atviras leidybos modelis smarkiai sumažino išleidimo barjerą, tačiau matomumas tapo retu ištekliu. Mažoms studijoms ir nepriklausomiems kūrėjams, neturintiems rinkodaros biudžeto, išsiskirti „Steam“ gali būti taip pat sunku, kaip ir sukurti patį žaidimą.
Šis modelis nėra naujas. Praėjusiais metais „Steam“ buvo išleista beveik 19 000 žaidimų, tačiau tik šiek tiek daugiau nei vienas iš penkių pritraukė pakankamai žaidėjų, kad „Valve“ įjungtų bendruomenės funkcijas, pvz., prekybos korteles, ženklelius ir šypsenėles.
„SteamDB“ statistika taip pat rodo, kad problema nėra tik kokybės klausimas. Tarp šimtų mažų leidinių, kurie nesulaukė dėmesio, yra novatoriški ir techniškai ambicingi projektai, nuo greitojo parkūro žaidimo, kuriame be rankų kunigas manevruoja požemio pasaulyje, iki fizikos dėsniais pagrįsto riedlenčių žaidimo, kuriame lentos pakeistos žuvimis.
„Valve“ įdiegė daugybę sistemų, skirtų padėti: pageidavimų sąrašus, algoritmines atradimų eiles, kuratorių tinklus ir naudotojų žymėjimą. Šios funkcijos, kartu su asmeninėmis rekomendacijomis, buvo sukurtos siekiant nukreipti žaidėjus prie jiems tinkamų žaidimų ir padėti natūraliai atrasti naujus žaidimus. Tačiau algoritmai, lemiantys žaidimų matomumą parduotuvėje, lieka neaiškūs kūrėjams ir žaidėjams.
