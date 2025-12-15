„Hynix“ tikisi, kad atminties trūkumas bus jaučiamas iki 2028 m.
„Bulls:ab Jay“ pasidalinta vidinė „SK Hynix“ analizė rodo, kad tradicinių DRAM tiekimo augimas išliks ribotas iki 2028 m., išskyrus HBM ir SOCAMM. Joje taip pat teigiama, kad tiekėjų atsargos mažėja iki minimalaus lygio, o gamybos pajėgumų augimas išlieka ribotas.
Vartotojams skirtų kompiuterių segmente bendrovė prognozuoja, kad kompiuterių DRAM gamybos augimas iki 2028 m. atsiliks nuo paklausos. Tai siejama su ilgais naujų gamyklų statybos terminais ir lėtesniu gamybos pajėgumų didinimu per technologijų perėjimą. Taip pat teigiama, kad 2026 m. kompiuterių pardavimai gali išlikti artimi 2025 m. lygiui, tačiau atminties kiekis vienoje sistemoje gali padidėti, nes AI kompiuteriai užims didesnę rinkos dalį. Toje pačioje skaidrėje teigiama, kad 2026 m. AI kompiuteriai gali sudaryti 55 % visų kompiuterių pardavimų.
Duomenų kaupiklių srityje didelio vartotojų skaičiaus augimo nesitikima, tačiau nurodoma, kad bus daugiau QLC produktų. Taip pat nurodoma, kad kainos gali kilti, jei pasiūla išliks ribota, o atsargos toliau mažės.
