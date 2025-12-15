LG „webOS“ televizoriai automatiškai įdiegia „Copilot“ be galimybės pašalinti programą
LG televizoriaus savininkas „Reddit“ forume pradėjo diskusiją, teigdamas, kad neseniai atnaujinta „webOS“ įdiegė „Microsoft Copilot“ programėlę, kurią galima tik paslėpti arba palikti nenaudojamą, bet jos negalima pašalinti. Ekrano kopijose matyti, kad „Copilot“ yra šalia standartinių programėlių pagrindiniame ekrano eilutėje.
Kiti LG savininkai „webOS“ bendruomenėse praneša apie tą patį elgesį, apibūdindami „Copilot“ kaip neįmanomą pašalinti net ir išbandžius įprastas programėlių valdymo parinktis. LG pagalbos dokumentuose pažymima, kad „kai kurios televizoriaus programėlės negali būti pašalintos“, o tai atitinka tai, ką mato naudotojai, jei „Copilot“ yra traktuojama kaip įdiegta programėlė, o ne kaip įprasta „Content Store“ instaliacija.
Tai taip pat atitinka LG viešus planus. LG ir „Samsung“ abu pareiškė, kad į savo 2025 m. televizorių programinę įrangą įtrauks „Microsoft Copilot“, kuris bus pateikiamas kaip įdiegta AI funkcija arba sparčioji klavišų kombinacija, o ne kaip įprasta trečiosios šalies atsisiuntimo programa.
Toje pačioje „Reddit“ diskusijoje naudotojai taip pat atkreipė dėmesį į LG nustatymą „Live Plus“. LG ekrane pateiktame aprašyme teigiama, kad įjungus „Live Plus“, televizoriuje rodomas turinys gali būti atpažįstamas, o žiūrėjimo informacija gali būti naudojama asmeniniams paslaugoms, pvz., turinio rekomendacijoms ir reklamoms. LG „webOS“ dokumentacijoje „Live Plus“ apibūdinama kaip „patobulinta žiūrėjimo patirtis“, susijusi su tuo, ką žiūrite.
Naujausi komentarai