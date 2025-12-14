Sudaužius „Galaxy TriFold“ ekraną teks stipriai pakrapštyti piniginę
Korėjoje parduotuvių lentynas jau pasiekė „Samsung“ „Galaxy Z TriFold“ telefonas, kuris, nepaisant didelės kainos (apie 2400 JAV dolerių pagal dabartinį valiutos kursą), buvo greitai išpirktas. Kalbant apie dideles kainas, ką tik paaiškėjo, kiek kainuos „TriFold“ vidinio sulenkiamo ekrano keitimas.
Korėjoje šis remontas kainuos mažiausiai 1 657 500 KRW. Tai yra maždaug 1122 JAV doleriai, todėl tai oficialiai yra brangiausias „Samsung“ išmaniojo telefono ekrano keitimas istorijoje, bet, atsižvelgiant į tai, apie kokio tipo ekraną čia kalbame, tai nelabai stebina.
Laimei, „Samsung“ pirkėjams siūlo vienkartinę 50 % nuolaidą ekrano remontui, ir jei kam nors kada nors reikėjo 50 % nuolaidos remontui, tai tikrai tam, kuris ką tik sulaužė „TriFold“ sulenkiamą ekraną.
Dangčio ekranas jums kainuos tik 137 000 KRW arba apie 92 USD, o tai, palyginti, yra niekis. Šiais laikais dvigubai sulenkiamas ekranas yra sudėtingas ir todėl brangus.
Ispirktas, o tai kur europoje jis ? Dex ant jo keicia zaidimo taisykles tai stipriai.
KRW – gera ten valiuta pas juos 😀