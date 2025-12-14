„Redmi“ patvirtino „Note 15 5G“ baterijos talpą
Prieš porą dienų „Redmi“ oficialiai pradėjo reklaminę kampaniją būsimam „Note 15 5G“ modeliui, atskleisdama, kad jis turi 108 MP pagrindinę kamerą, kaip ir jo pirmtakas.
Dabar prekės ženklas taip pat atskleidė, kad „Redmi Note 15 5G“ turi 5520 mAh bateriją. Apie tokią talpą jau buvo gandų, todėl malonu, kad tai patvirtinta. Tai yra 410 mAh daugiau nei „Redmi Note 14 5G“.
Baterija palaikys 45 W laidinį įkrovimą, o „Redmi“ teigia, kad ji veiks 1,6 dienos, kad ir ką tai reikštų. Taip pat žadama „iki 5 metų baterijos tarnavimo laikas“, o tai, mūsų manymu, reiškia, kad tiek laiko praeis, kol baterijos talpa sumažės iki 80 % pradinės talpos.
Remiantis ankstesniais gandais ir mažmenininkų sąrašais, „Redmi Note 15 5G“ turi 6,83 colių FHD+ AMOLED ekraną, „Snapdragon 6 Gen“ lustą, 8 GB RAM, 256 GB atminties, 8 MP ultraplataus kampo kamerą šalia 108 MP pagrindinės kameros ir 20 MP savęs fotografavimo kamerą.
