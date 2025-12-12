„Opera Neon“ yra AI agentus turinti naršyklė, ją jau gali įsidiegti kiekvienas, bet ne už dyką
„Opera“ paskelbė, kad atveria viešą prieigą prie „Opera Neon“ – eksperimentinės naršyklės, skirtos pažengusiems AI naudotojams, „norintiems gauti prieigą ir maksimaliai išnaudoti naujausias AI technologijas, kai tik jos pasirodo“.
„Neon“ nuo spalio 2 d. buvo prieinama uždaroje „Founders“ fazėje – tai galima laikyti uždara beta versija. Dabar esame atviros beta fazės etape, ir prisijungti gali „Windows“ ir „Mac“ naudotojai.
„Neon“ jos kūrėjas apibūdina kaip „agentinę naršyklę“. Ji naudoja AI agentus užduotims atlikti ir netgi internetinių programų kodavimui, o ne tik internetinių puslapių rodymui. Ji taip pat suteikia prieigą prie „Gemini 3 Pro“ ir“ GPT 5.1“.
Tačiau visa tai jums kainuos 19,90 USD per mėnesį. Vis dėlto tai yra pigiau nei „ChatGPT“ ir „Gemini“ bendra prenumerata, o jūs su „Neon“ gaunate prieigą prie abiejų.
