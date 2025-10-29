„Thermaltake“ patvirtinto, kad jų naujas LGA-1700/1851 aušintuvas palaikys ir būsimą LGA-1954 lizdą
Paprastai maždaug prieš metus iki naujo lizdo pasirodymo rinkoje pradedama apie tai kalbėti. Tai dažnai apima inžinerinius pavyzdžius, lizdo nuotraukas ir pirminius patvirtinimus apie procesoriaus aušintuvo suderinamumą. „Thermaltake“ atrodo esanti pirmoji kompanija, patvirtinusi palaikymą LGA-1954 lizdui, „Intel“ naujos kartos platformai, skirtai „Nova Lake“ procesoriams.
Šią informaciją atrado @momomo_us, kuris pastebėjo „Minecube 360 Ultra ARGB“ aušintuvo atnaujinimą. Šis skysčio aušintuvas turi keturis 3,95 colių LCD ekranus su 720×720 skiriamąja geba. Kompanija čia pakėlė AIO dizainą į naują lygį, nes dauguma aušintuvų turi tik mažus apvalius arba šiek tiek išlenktus OLED ekranus.
Jau buvo žinoma, kad LGA-1954 lizdas turi tokius pačius matmenis kaip LGA-1851 ir LGA-1700. Nors kai kuriems aušintuvams reikėjo specialių laikiklių, kad būtų pasiektas geresnis šiluminis našumas su „Core Ultra 200“ serijos procesoriais, jie išliko suderinami. Tai reiškia, kad net aušintuvai, pagaminti LGA-1150 laikais, vis dar gali veikti su LGA-1954, jei aušintuvų gamintojai išleis atnaujintus montavimo laikiklius arba naujas lizdas išlaikys beveik identiškas specifikacijas kaip LGA-1851.
Kaip matyti iš produkto vadovo paveikslėlio, LGA-1954 naudoja tą patį tvirtinimo laikiklį kaip LGA-1851 ir LGA-1700. Bent jau šiam aušintuvui palaikymas patvirtintas trijų kartų „Intel“ lizduose.
Tikimasi, kad „Intel“ kitais metais išleis „Nova Lake“ seriją kaip „Core Ultra 400“ produktų seriją. Šis išleidimas žymės palyginti trumpo LGA-1851 lizdo, kuris palaikė tik „Arrow Lake“ architektūrą, gyvavimo pabaigą. „Meteor Lake“ iš pradžių buvo planuojamas šiam lizdui, bet niekada nepasiekė stalinių kompiuterių.
