NVIDIA pristato „Vera Rubin“ superlustą. Gamyba prasidės sekančiais metais
NVIDIA pirmą kartą pristatė savo naujos kartos „Vera Rubin“ superlustą procesorių per „GTC Washington 2025“ konferenciją. Sistemoje, kurią scenoje pristatė generalinis direktorius Jensen Huang, vienoje plokštėje sujungtas naujas „Vera“ procesorius ir du dideli „Rubin“ grafikos procesoriai, o tai rodo bendrovės žingsnį į priekį dirbtinio intelekto skaičiavimo architektūros srityje.
Pagrindinės plokštės dydžio prototipas, pavadintas „Vera Rubin Superchip“, integruoja LPDDR sistemos atmintį kartu su HBM4 atmintimi, tiesiogiai prijungta prie GPU. NVIDIA patvirtino, kad pirmieji „Rubin“ GPU jau pasiekė vidines laboratorijas, o „Superchip“ masinė gamyba planuojama 2026 m.
Kiekvienas „Rubin“ GPU susideda iš dviejų lustų, kurie užtikrina iki 50 PFLOPS FP4 našumą ir 288 GB HBM4 atminties vienam vienetui. Pridedamas „Vera“ procesorius turi 88 ARM pagrindu sukurtus branduolius ir turi 176 gijas, sujungtass su GPU per NVLINK-C2C jungtį, užtikrinančią 1,8 TB/s pralaidumą
NVIDIA teigia, kad visa NVL144 sistema užtikrins iki 3,6 eksaflopų FP4 išvadų ir 1,2 eksaflopų FP8 mokymo, tai yra maždaug 3,3 karto greičiau nei dabartinė GB300 NVL72 platforma. Atminties talpa padidėja iki 13 TB/s HBM4 pralaidumo ir 75 TB greitos sistemos atminties, o NVLINK ir CX9 pralaidumas padvigubėja iki atitinkamai 260 TB/s ir 28,8 TB/s.
Bendrovė taip pat pristatė „Rubin Ultra NVL576“, kurio pasirodymas numatomas 2027 m. antroje pusėje. Ši didesnė konfigūracija apima keturis GPU lustus su 1 TB HBM4e atminties ir bendru našumo tikslu 15 eksaflopų FP4 ir 5 eksaflopų FP8. Sistema padidina bendrą greitąją atmintį iki 365 TB, o tinklo pralaidumą iki 1,5 PB/s per NVLINK.
