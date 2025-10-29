NVIDIA, pagrindinė kompanija gaunanti naudą iš AI, teigia, kad nėra AI burbulo
Analitikai, tyrėjai ir net kai kurie technologijų milžinai ne kartą įspėjo, kad šiandienos AI verslas tampa burbulu. Didžioji dalis visų AI investicijų šiuo metu reiškia NVIDIA grafikos procesorių pirkimą, o bendrovė stengiasi užsitikrinti savo pozicijas, sudarant daugybę naujų partnerystės susitarimų. Nenuostabu, kad NVIDIA generalinis direktorius yra vienas iš nedaugelio, kurie atvirai atmeta teiginius apie burbulo egzistavimą.
NVIDIA generalinis direktorius Jensen Huang neseniai „Bloomberg“ sakė, kad jis netiki, jog dabartinis AI bumas tapo burbulu, ir taip paneigė kelis mėnesius trukusius įspėjimus iš viso verslo pasaulio. Kalbėdamas bendrovės GTC konferencijoje Vašingtone, jis apibūdino dabartinę situaciją kaip teigiamą ciklą.
Renginio metu Huang paskelbė apie daugybę partnerystės susitarimų, skirtų pagreitinti AI diegimą, dėl kurių NVIDIA tapo pirmąja pasaulyje 4 trilijonų dolerių vertės bendrove.
Tankus sandorių tinklas tarp įmonių, kurios taip pat priklauso nuo NVIDIA, sukėlė kritiką dėl vadinamųjų cirkuliacinių investicijų, klasikinio rinkos burbulo įspėjamojo ženklo. NVIDIA ir AMD apibūdino šį ciklą kaip abipusiai stiprinantį, tačiau skeptikai lygina jį su 1990-ųjų pabaiga, kai tarpusavyje priklausomos technologijų įmonės padėjo išpūsti dot com burbulą iki nesuvokiamo lygio.
Įspėjimai tapo dar garsesni. „Deutsche Bank“, MIT ir net „OpenAI“ generalinis direktorius Sam Altman įspėjo, kad AI bumas gali pralenkti „dot com“ erą savo mastu. „Deutsche Bank“ teigia, kad AI išlaidos vienos užkerta kelią JAV ekonomikai pasinerti į recesiją, o neseniai paskelbtame MIT pranešime nustatyta, kad 95 proc. AI įmonių nesugeba gauti pelno.
Naujausi komentarai