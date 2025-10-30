NVIDIA dabar tapo pirmąją bendrove perkoposi 5 trln. JAV dolerių vertę
NVIDIA oficialiai pasiekė 5 trilijonų JAV dolerių rinkos kapitalizaciją ir tapo vertingiausia kompanija pasaulyje. Trečiadienį akcijos pakilo daugiau nei 3 % ir taip buvo pasiektas naujas rekordas. Palyginimui, „Microsoft“ ir „Apple“ vertė šiuo metu yra apie 4 trilijonus JAV dolerių. Šis pokytis įvyko vos dieną po GTC 2025 konferencijos Vašingtone, kurioje Jensen pristatė pirmąjį „Vera Rubin“ platformos inžinerinį pavyzdį.
Šis pasiekimas yra greito augimo per pastaruosius dvejus metus rezultatas. NVIDIA pirmą kartą pasiekė 1 trilijono JAV dolerių ribą 2023 m. gegužę, o 2025 m. liepą peržengė 4 trilijonų JAV dolerių ribą. Bendrovės augimą skatino pasaulinė jos AI lustų paklausa, o generalinis direktorius Jensen Huang neseniai patvirtino, kad iki 2026 m. užsakyta AI lustų už daugiau nei 500 milijardų JAV dolerių.
NVIDIA rinkos kapitalizacijos istorija
- 1 trilijonas JAV dolerių – 2023 m. gegužės 30 d.
- 2 trilijonai JAV dolerių – 2024 m. vasario 23 d.
- 3 trilijonai JAV dolerių – 2024 m. birželio 5 d.
- 4 trilijonai JAV dolerių – 2025 m. liepos 9 d. NVIDIA tapo pirmąja viešąja bendrove, kurios vertė pasiekė 4 trilijonus JAV dolerių
Bendrovė toliau dominuoja AI aparatinės įrangos rinkoje, užimanti apie 90 % duomenų centrų GPU, naudojamų didelių kalbos modelių mokymui, rinkos dalies. Tačiau konkurencija tik stiprėja, nes į lenktynes įsitraukė AMD, individualių lustų gamintojai ir net „Qualcomm“.
