„Windows 11“ gauna „Proactive Memory Diagnostics“ įrankį, kuris aptiks RAM problemas
„Microsoft“ naujausioje „Windows 11 Insider Preview“ versijoje (Build 26220.6982) pristatė naują funkciją, skirtą nustatyti su atmintimi susijusias sistemos užstrigimų priežastis. Ši funkcija, vadinama „Proactive Memory Diagnostics“, aktyvuojama, kai sistemoje įvyksta klaidų patikrinimas ar kitas netikėtas perkrovimas.
Po perkrovimo „Windows“ paprašys naudotojo suplanuoti greitą atminties nuskaitymą naudojant įdiegtą „Windows Memory Diagnostic“ įrankį. Testas atliekamas prieš kitą paleidimą, vidutiniškai trunka apie penkias minutes ir praneša naudotojui, jei aptikta ir išspręsta atminties problema.
„Microsoft“ žingsnis yra susijęs su tuo, kad su atmintimi susijusius užstrigimus vis dar sunku diagnozuoti. Defektuoti RAM moduliai, netinkamai sukonfigūruoti XMP arba EXPO profiliai arba nestabilūs atminties valdikliai gali sukelti nežymius pažeidimus, dėl kurių atsiranda nereguliarių sistemos persirkrovimų ir duomenų klaidų. Naujoji diagnostikos funkcija skirta palengvinti šių problemų nustatymą.
„Proactive Memory Diagnostics“ šiuo metu yra prieinama „Windows Insiders“ nariams „Dev Channel“ kanale ir dar nėra palaikoma „Arm64“ sistemose, įrenginiuose su administratoriaus apsauga arba įrenginiuose, kuriuose naudojamas „BitLocker“ be saugaus paleidimo.
puiku, tikrai išbandysiu kai insider fazę praeis