„SK Hynix“ jau pardavė 2026 m. suplanuotą pagaminti DRAM, NAND ir HBM atmintį
Pietų Korėjos lustų gamintojas pranešė, kad per tris mėnesius, pasibaigusius rugsėjo 30 d., jo veiklos pelnas siekė 11,4 trilijono vonų (8 mlrd. JAV dolerių), o tai yra 62 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Pajamos išaugo 39 proc. iki 22,4 trilijono vonų, o tai lėmė didelis užsakymų skaičius didelės spartos atminties lustams, arba HBM.
Vadovai teigia, kad paklausa „SK Hynix“ naujausiai atminties technologijai ir toliau viršija pasiūlą. DRAM rinkodaros vadovas Kim Kyu-hyun apibūdino DRAM ir NAND atminties rinkas kaip „itin ribotas“, pažymėdamas, kad klientai jau užsitikrino tradicinių atminties lustų gamybos vietas iki 2026 m. „Mūsų DRAM, NAND ir HBM pajėgumai kitam metui jau išparduoti“, – jis sakė „The Financial Times“
Pasiūlos ir paklausos disbalansas yra labiausiai pastebimas HBM segmente. Tyrimų bendrovė „TrendForce“ pažymi, kad „SK Hynix“ kontroliuoja daugiau nei pusę pasaulinės HBM rinkos ir gamina lustus, naudojamus daugelyje NVIDIA AI greitintuvų. Konkurentė „Samsung Electronics“ užima šiek tiek daugiau nei ketvirtadalį rinkos, o JAV bendrovė „Micron Technology“ užima didžiąją dalį likusios rinkos.
Pramonės ekspertai teigia, kad bendrovės perspektyvos ir toliau bus glaudžiai susijusios su bendra AI infrastruktūros raida. „Citi“ analitikai pažymėjo, kad AI smarkiai padidino aukštos kokybės serverių atminties paklausą ne tik Jungtinėse Valstijose, bet ir Kinijoje, kur debesų kompanijos spartina panašias investicijas. „Counterpoint Research“ prognozuoja, kad iki 2027 m. pasaulinė HBM rinka pasieks maždaug 43 mlrd. JAV dolerių, o „SK Hynix“ ir „Samsung“ gaus naudos iš augančios paklausos.
good for gamers 😀