AMD patvirtino, kad RX 5000 ir RX 6000 serijos nebegaus žaidimų optimizacijų
AMD 2019 m. išleido „Radeon RX 5000“ seriją ir kitąmet tęsė naujų modelių išleidimą. „RX 6000“ serija, kuri pasirodė pandemijos ir kriptovaliutų bumo sukeltos GPU trūkumo piko metu, buvo atnaujinama iki 2023 m., kai buvo išleisti paskutiniai GRE modeliai. Dabar atrodo, kad abi architektūros pereina į palaikomąjį režimą.
AMD patvirtino, kad ateityje tvarkyklės nebebus orientuotos į RDNA2 ir RDNA1 architektūrų žaidimų optimizavimą. Vietoj to, plėtra bus nukreipta į RDNA3 ir RDNA4, kompanija pranešė „PC Games Hardware“.
„RDNA 1 ir RDNA 2 grafikos plokštės ir toliau gaus tvarkyklės atnaujinimus, skirtus kritiniams saugumo pataisymams ir klaidų taisymams. Siekdama sutelkti dėmesį į naujausių GPU optimizavimą ir naujų bei patobulintų technologijų teikimą, „AMD Software Adrenalin Edition 25.10.2“ perkelia „Radeon RX 5000“ ir „RX 6000“ serijos grafikos plokštes (RDNA 1 ir RDNA 2) į pakaikomąjį režimą. Būsimi tvarkyklės atnaujinimai su konkrečiais žaidimų optimizavimais bus sutelkti į RDNA 3 ir RDNA 4 GPU.“
— AMD „PC Games Hardware“
AMD pareiškimas nepaaiškina, kas nutiks su RDNA2 pagrįstais „Ryzen“ APU. Daugelis produktų naudoja šią architektūrą, įskaitant „Steam Deck“, kuris turi „Windows“ tvarkykles, taip pat „Mendocino“ APU, neseniai pervadintą į „Ryzen 10“ seriją.
