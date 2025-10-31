„Meta“ neigia, kad per torrentus parsisiuntė 2400 pornografinių filmų AI mokymui
„Meta“, kuri buvo apkaltinta neteisėtu pornografijos platinimu torrentais savo AI sistemų mokymui, prašo teismo atmesti bylą, nes turinys buvo skirtas „asmeniniam naudojimui“. Meta taip pat teigia, kad nėra įrodymų, jog ji naudojo suaugusiųjų vaizdus ar vaizdo įrašus savo AI sistemų mokymui. Pasak „TorrentFreak“, „Meta“ nuo 2018 m. atsisiuntė mažiausiai 2369 jų pornografinius filmus, kad apmokytų savo AI.
Šis teiginys kyla iš ieškinio, kurį 2024 m. „Meta“ pateikė autorių grupė. Po to, kai ši byla atskleidė „Meta“ torrentų veiklą, „Strike 3 Holdings“ patikrino savo „BitTorrent“ sekimo įrankius, skirtus aptikti savo vaizdo įrašų autorių teisių pažeidimus. Tai atskleidė keletą įmonių IP adresų, kurie buvo identifikuoti kaip priklausantys „Meta“. Be to, teigiama, kad „Meta“ slėpė „slaptą tinklą“ iš 2500 „paslėptų IP adresų“.
Kodėl „Meta“ norėtų naudoti beveik 2400 pornografinio turinio vaizdo įrašų savo AI mokymui? „Strike 3“ teigia, kad tai buvo daroma siekiant slapta mokyti nepaskelbtą suaugusiųjų versiją savo AI modelio, kuriuo veikia „Movie Gen“. Todėl gamintojas reikalauja 359 mln. JAV dolerių žalos atlyginimo.
„Meta“, žinoma, neigia visus kaltinimus ir prašo atmesti ieškinį. Ji pažymėjo, kad „Strike“ kai kurie vadina autorių teisių troliu, kuris kelia išpirkos ieškinius.
Socialinės žiniasklaidos gigantas turi keletą argumentų savo gynybai. Jis pažymi, kad 2018 m. – kai, „Strike 3“ teigimu, prasidėjo pažeidimai – buvo keleri metai prieš „Meta“ pradedant tirti LLM ir generatyvinius vaizdo įrašus, o tai prasidėjo 2022 m.
Kalbant apie IP adresus, kurie naudojami kaip įrodymai, „Meta“ teigia, kad nedidelis atsisiuntimų skaičius – vidutiniškai apie 22 per metus iš dešimčių „Meta“ IP adresų – aiškiai rodo, kad vaizdo įrašai buvo atsisiųsti asmeniniam naudojimui. Pavyzdžiui, autorių piratavimo byloje „Meta“ prisipažįsta, kad naudojo „Book3“ duomenų rinkinį, 37 GB kompiliaciją iš 195 000 autorių teisių saugomų knygų, savo LLM mokymui.
Turėdama dešimtis tūkstančių darbuotojų ir daugybę rangovų, lankytojų ir trečiųjų šalių, kasdien prisijungiančių prie „Meta“ interneto, bendrovė teigia, kad neįmanoma žinoti, kas atsisiuntė vaizdo įrašus ir ar tai buvo „Meta“ darbuotojai.
Rugpjūčio mėnesį „Anthropic“ sutiko sumokėti autoriams 1,5 mlrd. JAV dolerių už tariamą piratinių knygų naudojimą LLM mokymui. Tuo tarpu „Apple“ rugsėjo mėnesį buvo paduota į teismą autorių dėl teiginių, kad ji naudojo žinomą piratinių knygų rinkinį savo „OpenELM LLM“ mokymui.
