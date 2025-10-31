„Bendy and the Ink Machine“ ir „FIve Nights at Freddy’s: Into the Pit“ žaidimai siūlomi nemokamai
„Epic Games“ parduotuvė vėl siūlo žaidimus visiškai nemokamai. Sekančią savaitę visi norintys galės į savo biblioteką pridėti „Bendy and the Ink Machine“ ir „FIve Nights at Freddy’s: Into the Pit“ žaidimus. Norint tai padaryti reikia tik „Epic Games“ žaidimų paskyros. „Epic Games“ nurodo, kad abu žaidimai veikia tik su „Windows“ operacinėmis sistemomis. Pasiūlymas dėl „Bendy and the Ink Machine“ ir „FIve Nights at Freddy’s: Into the Pit“ bus aktyvus iki lapkričio 6 dienos.
