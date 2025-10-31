Trečiame ketvirtyje telefonų pardavimu lyderiu buvo „Samsung“
Paskelbta nauja „Omdia“ ataskaita, kurioje „Samsung“ paskelbta trečiojo ketvirčio (liepos–rugsėjo mėn.) išmaniųjų telefonų pardavimo lyderė. Korėjos bendrovė pardavė 60,6 mln. įrenginių ir užėmė 19 % rinkos dalies, o tai yra 6 % daugiau nei 2024 m. trečiąjį ketvirtį.
„Apple“ užima antrąją vietą su 56,5 mln. parduotų įrenginių ir 18 % rinkos dalimi, o tai yra 4 % daugiau nei praėjusių metų trečiąjį ketvirtį. „Xiaomi“ užima trečiąją vietą su 43,4 mln. parduotų įrenginių, 14 % rinkos dalimi ir 1 % augimu, palyginti su praėjusiais metais. „Transsion“ (savininkė „Infinix“, „iTel“ ir „Tecno“) užima ketvirtą vietą su 28,6 mln. parduotų įrenginių, 9 % rinkos dalimi ir didžiausiu 12 % augimu per metus iš penkių didžiausių kompanijų. „vivo“ užima penktą vietą su 28,5 mln. parduotų įrenginių ir 9 % rinkos dalimi, išaugusi 5 % palyginti su 2024 m. III ketvirčio skaičiais.
„Samsung“ augimą lėmė „Galaxy Z Fold7“ ir „Flip7“, taip pat „A07“ ir „A17“. „Apple“ bazinis „iPhone 17“ „viršijo lūkesčius dėl pagerėjusios vertės pasiūlos“. „Xiaomi“ pardavimai Kinijoje sumažėjo pasibaigus valstybės subsidijų programoms, tačiau augimas Azijos ir Ramiojo vandenyno regione bei kitose regionuose tai kompensavo. „vivo“ išliko stiprus Indijoje, aplenkė „Huawei“ Kinijoje ir toliau augo Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, Afrikoje ir Lotynų Amerikoje.
Trečiąjį ketvirtį visoje rinkoje buvo parduota 320,1 mln. vienetų, tai yra 3 % daugiau nei praėjusiais metais. Pardavimai Šiaurės Amerikoje ir Kinijoje sumažėjo, palyginti su praėjusiais metais, o Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje užfiksuotas stiprus augimas. Afrikoje pardavimai išaugo 25 %, o Azijos ir Ramiojo vandenyno regione – 5 %.
Įdomu tai, kad, „Omdia“ teigimu, bendrą augimą lemia mažiau nei 100 JAV dolerių ir daugiau nei 700 JAV dolerių kainuojantys įrenginiai, o vidutinės kainos segmentas išlieka silpnas. Artimiausioje ateityje nauji įrenginiai turėtų brangti, o tai stabdys žemos kainos segmento augimą.
Naujausi komentarai