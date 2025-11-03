AMD patvirtino, kad RDNA 1 ir RDNA 2 architektūros ir toliau gaus žaidimų atnaujinimus
AMD išleido papildomą pareiškimą, kuriame aiškinasi painiavą dėl naujausios „Adrenalin Edition 25.10.2“ tvarkyklės. Bendrovė dabar patvirtina, kad „Radeon RX 5000“ (RDNA1) ir „RX 6000“ (RDNA2) GPU ir toliau bus optimizuojami žaidimai, taisomi klaidos ir atnaujinami saugumo atnaujinimai, nepaisant ankstesnių pranešimų, kuriuose buvo teigiama kitaip.
Paaiškinimas pateiktas po keleto prieštaringų pranešimų. Iš pradžių AMD apibūdino senesnes RDNA architektūras kaip perėjusias į „palaikymo režimą“, o naujos optimizacijos bus skirtos RDNA3 ir RDNA4 serijoms. Šis pareiškimas daugelį paskatino manyti, kad tokios vaizdo plokštės kaip RX 6800 XT ar RX 5700 XT nebegaus žaidimų palaikymo nuo pat pirmos dienos.
Naujame tinklaraščio įraše „Tęsiamas palaikymas kiekvienam Radeon žaidėjui“ AMD paaiškina, kad dabar yra du specialūs tvarkyklės keliai: vienas skirtas RDNA1/2, o kitas – RDNA3/4. Bendrovė teigia, kad šis atskyrimas leidžia inžinieriams „greičiau pereiti prie naujų RDNA3 ir RDNA4 funkcijų“, tuo pačiu išlaikant senesnių GPU stabilumą.
AMD paminėjo, kad RDNA1 ir RDNA2 savininkai ir toliau gaus palaikymą naujiems žaidimas, stabilumo atnaujinimams ir saugumo pataisoms. Vienintelis skirtumas yra tas, kad šios vaizdo plokštės dabar veikia pagal „specialią, stabilią tvarkyklės šaką“, sukurtą remiantis ilgamete optimizacija.
Continued Support for Every Radeon Gamer
We’ve heard your feedback and want to clear up the confusion around the AMD Software: Adrenalin Edition 25.10.2 driver release.
This update introduces two optimized driver paths: one for RDNA 1 and RDNA 2 (Radeon RX 5000 and RX 6000 series), and one for RDNA 3 and RDNA 4 (Radeon RX 7000 and RX 9000 series).
Here’s What this Means for You:
This is not the end of support for RDNA 1 and RDNA 2. Your Radeon RX 5000 and RX 6000 series GPUs will continue to receive:
- Game support for new releases
- Stability and game optimizations
- Security and bug fixes
The difference is that these products now benefit from a dedicated, stable driver branch, one built on years of tuning and optimization. This approach helps deliver a smoother, more consistent experience for your games while insulating previous generation GPUs from rapid changes designed for newer architectures.
Why We’re Doing This:
Our goal is simple: to give every Radeon gamer the best experience possible. By separating the code paths, our engineers can move faster with new features for RDNA 3 and RDNA 4, while keeping RDNA 1 and RDNA 2 stable and optimized for current and future games.
Our Commitment:
We’ve supported Radeon gamers for generations and that commitment isn’t changing. Whether you’re gaming on an RX 5000, RX 6000, or the latest RX 9000, you’ll continue to get the reliability, performance, and care you expect from AMD. Because we’re all part of the same gaming community and every Radeon gamer matters.
