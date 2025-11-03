„Windows 11“ pagaliau turi sutvarkytą „Update and Shut Down“ funkciją
Jei kada nors bandėte naudoti liūdnai pagarsėjusią „Update and Shut Down“ (Atnaujinti ir išjungti) parinktį bet kurioje „Windows“ versijoje, tai dažnai baigdavosi ne tikru išjungimu, o perkrovimu. Dabar „Microsoft“ pagaliau ištaisė šią problemą, pradedant nuo „Windows 11 25H2 Build 26200.7019“ (arba 26100.7019 versijos 24H2). Remiantis „Windows Latest“, „Microsoft“ šią neveikiančią funkciją įdiegė dar „Windows 10“ versijoje ir nuo tada jos niekada neištaisė. Tačiau „Windows“ komandos, dirbančios su atnaujinimu, pagaliau sugebėjo pateikti veikiantį sprendimą su pastaba, kurioje teigiama, kad naujojoje „Windows 11“ versijoje: „Išspręsta pagrindinė problema, dėl kurios „Atnaujinti ir išjungti“ funkcija po atnaujinimo iš tikrųjų neišjungia kompiuterio.“
„Microsoft“ neatskleidė tikslios problemos priežasties, tačiau „Windows Latest“ spėja, kad tai galėjo būti susiję su konkurencijos sąlygomis arba problema „Windows Servicing Stack“. Kai naudotojas pasirenka „Atnaujinti ir išjungti“, operacinė sistema turi atlikti dvi nuoseklias užduotis: pritaikyti visus laukiančius atnaujinimus ir tada išjungti kompiuterį. Šis procesas nėra paprastas, nes „Windows“ turi perkrauti kompiuterį į neprisijungusios prieigą aptarnavimo etapą, kad pakeistų užrakintus sistemos failus, kaip nurodyta pranešime „atnaujinimai vykdomi“. Po šio etapo kompiuteris turėtų išsijungti, tačiau vietoj to jis grįžta į prisijungimo ekraną. Labiausiai tikėtinas paaiškinimas yra tas, kad „Servicing Stack“ nepavyksta išsaugoti arba niekada negauna išjungimo nurodymo, o direktyva gali būti prarasta perkraunant kompiuterį dėl laiko konflikto arba tokių funkcijų kaip „Fast Startup“ trukdžių.
Naujausi komentarai