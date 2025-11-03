Elon Musk sako, kad kitas „Tesla“ „Roadster“ galės pakibti ore ar netgi skraidyti
Penktadienio podkasto laidoje Joe Rogan spaudė Muską dėl ilgai žadėto „Tesla“ modelio „Roadster“ statuso. Šis modelis buvo pristatytas 2017 m. kaip „Tesla“ pirmojo sportinio automobilio, kurio gamyba buvo nutraukta 2012 m., įpėdinis. Nors atnaujintas „Roadster“ turėjo būti išleistas 2020 m., gamyba dar nepradėta, o metiniai vėlavimai dar labiau atitolina projektą nuo pradinio grafiko.
Pokalbyje su Joe Rogan Musk užsiminė apie „nepamirštamą“ produkto demonstravimą, pakartotinai pabrėždamas pažangią ir netradicinę naudojamos technologijos prigimtį.
Musk vengė pateikti konkrečių duomenų apie naujojo „Roadster“ savybes, tik atskleidė: „Mes artėjame prie… prototipo demonstravimo. Vienas dalykas, kurį galiu garantuoti, yra tai, kad šio produkto demonstracija bus nepamirštama.“ Jis pridūrė, akivaizdžiai linksmai, kad patirtis bus nepamirštama, „nesvarbu, ar ji bus gera, ar bloga“.
Paprašytas pateikti detales, Muskas pacitavo rizikos kapitalisto Peterio Thielio komentarus, kuris kartą apgailestavo, kad nors ateitis turėjo pažadėti skraidančius automobilius, jų nėra. Muskas atsakė: „Jei Peteris nori skraidančio automobilio, mes turėtume galėti jį nusipirkti.“
Kai Rogan paklausė, ar naujasis „Roadster“ iš tiesų galės skristi, Musk atidėjo atsakymą, teigdamas, kad detalės bus atskleistos tik oficialaus demonstravimo metu, bet tvirtino, kad ši technologija yra „beprotiškesnė nei bet kas iš Jameso Bondo filmų“.
Musk polinkis duoti drąsius pažadus tapo gerai žinomas pramonės stebėtojams. Ankstesni pasiūlymai, tokie kaip „Hyperloop“ greitojo transporto koncepcija ir „Las Vegas Loop“, iš pradžių buvo apibūdinti ambicingai – 155 mylių per valandą greičio požeminė transporto sistema ir automatizuotos kapsulės, vežančios iki 16 keleivių, – tačiau jų įgyvendinimas realiame pasaulyje buvo smarkiai sumažintas. „Vegas Loop“ šiuo metu veikia su rankiniu būdu valdomais „Tesla“ automobiliais, važiuojančiais tuneliais mažais greičiais, o tai smarkiai skiriasi nuo pradinių pažadų.
„Roadster“ projektas sekė panašiu modeliu. Nuo jo pristatymo 2017 m. Musk minėjo galimą „SpaceX paketą“ šiam automobiliui, užsimindamas, kad jis galėtų būti įrengtas šalto dujų varikliais, kurie padidintų pagreitį ir galbūt leistų ribotai pakilti nuo žėmės.
Musk pripažino reguliavimo ir technines kliūtis, būdingas orlaiviams. Jungtinėse Valstijose dauguma keleivinių orlaivių reikalauja, kad pilotai turėtų specialias licencijas. Tuo tarpu visiškai autonominis skrydis kelia daug logistinių ir saugos problemų, ypač miesto oro erdvės valdyme. Šios ilgalaikės kliūtys neleido ankstesniems „skraidančių automobilių“ projektams plačiai paplisti komercinėje veikloje.
Naujausi komentarai