Pinga galingiausias žaidimų procesorius, taip pat ir AMD vaizdo plokštės
Nors ir Ryzen 7 9800X 3D ir nėra pats brangiausiais procesorius rinkoje, dėl 3D – Chace technologijos savo sparta žaidimuose lenkia daugiau kainuojančius modelius. Įprastinė procesoriaus kaina JAV – 479 doleriai. Šiandien buvo pastebėtas minėtasis procesorius už rekordiškai mažą kainą – 439 JAV dolerius. Šiuo momentu procesorius vėl parduodamas už standartinę kainą – 479 dolerius, bet komplektacijoje yra pridedama 360 mm dydžio radiatorių turinti MSI MAG aušinimo skysčiu sistema, o tai vis tiek sufleruoja apie kritusią procesoriaus vertę.
Jau esame įpratę, kad Nvidia ir AMD pateikiamos rekomenduojamos vaizdo plokščių kainos neturi nieko bendro su kainomis, už kurias jos yra pardavinėjamos parduotuvėse. Pirmą kartą buvo užfiksuota, jog Radeon RX 9070 ir RX 9070 XT vaizdo plokštės būtų pardavimėjamos už gamintojo rekomenduojamą kainą – 549 ir 599 JAV dolerius.
Du svarbiausi klausimai kol kas lieka neatsakyti. Pirmiausia – ar tai yra globalus AMD kainų mažinimas, ar tik lapkričio išpardavimų metu taikoma akcija. Ir jeigu tai iš tikrųjų yra nauja AMD kainų politika, kada pokyčiai bus matomi Lietuvoje.
