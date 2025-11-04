AMD patvirtino, kad RDNA 1/2 architektūros žaidimų atnaujinimus gaus kartu su RDNA 3/4
„Hardware Unboxed“ kreipėsi į AMD dėl papildomų paaiškinimų, kurie galiausiai patvirtina, kad RDNA2 ir RDNA1 GPU bus optimizuoti žaidimams tuo pačiu metu kaip ir RDNA3 bei RDNA4 serijos.
„Hardware Unboxed“: Ar RDNA1/2 GPU bus optimizuoti žaidimams tuo pačiu metu kaip ir RDNA3/4 GPU naujiems leidimams?
Pavyzdžiui, kai bus išleisti tokie žaidimai kaip „Call of Duty: Black Ops 7“, „Resident Evil Requiem“ ir „Crimson Desert“, ar pirmasis šiuos žaidimus palaikantis tvarkyklės paketas bus optimizuotas visoms RDNA kartoms (1, 2, 3 ir 4) vienu metu?
Oficialus AMD atsakymas (raštu): „Taip, žaidimų optimizavimas ir palaikymas visoms RDNA serijoms nuo 1 iki 4 bus išleistas tuo pačiu metu abiejuose tvarkyklės paketuose, įskaitant, bet neapsiribojant „Call of Duty“, „Crimson Desert“ ir „Resident Evil“.
Žiniasklaida teigia, kad AMD iš pradžių galbūt to neplanavo, o žaidėjų sumaištis buvo suprantama, nes AMD tvarkyklės pastabose buvo tiesiogiai paminėtas „naujų žaidimų palaikymas“ tik RDNA3 ir RDNA4. Atrodo, kad neigiamas atgarsis turėjo poveikį, tačiau kyla klausimas, ar AMD dabar tikrai reikia dviejų atskirų tvarkyklės šakų, ar nebūtų paprasčiau išlaikyti vieną vieningą versiją.
Kai kuriuose komentaruose buvo nurodyta, kad artėjantis „Call of Duty“ bus pirmasis RDNA2 „žaidimų parengties“ optimizavimo testas. Jei AMD pareiškimas yra tikslus, RDNA2 ir RDNA1 naudotojai neturėtų jaudintis dėl „Black Ops 7“, nes jis bus palaikomas, kaip ir „Crimson Desert“ (2026 m. kovo mėn.) bei „Resident Evil Requiem“ (2026 m. vasario mėn.).
