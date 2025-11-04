AOC išleis AGON 1000 Hz FHD monitorių
„ITHome“, remdamasis „VisionTang“, teigia, kad 2026 m. pasirodys šeši nauji AGON monitoriai. Remiantis panašių pranešimų istorija, tikėtina, kad šie monitoriai bus pristatyti 2025 m. CES parodos metu.
Pagal šį pranešimą, AOC pristatys šešis monitorius, įskaitant penkis 27 colių modelius ir vieną 21,1 colių TN ekraną. Atrodo, kad AOC kuria 5K 165 Hz montorių, kuris taip pat palaiko 330 Hz dvigubo režimo 1440p skiriamąją gebą.
Vienas įdomiausių monitorių būtų 27 colių QHD modelis, palaikantis 500 Hz pagal numatytuosius nustatymus 1440p skiriamąja geba ir 1000 Hz atnaujinimo dažnį 1080p skiriamąja geba (taip pat dvigubo režimo). Tai būtų pirmasis toks monitorius, viršijantis ne tik daugelio 720 Hz ekranų greitį, bet ir jų skiriamąją gebą, nes tie modeliai yra fiksuoti 720p, tad dar neaišku kaip bus su šiuo AOC modeliu.
Šiuo metu žinomos šešios naujos specifikacijos. Jos apima 5K ultra aukštos raiškos modelį, kelis dvigubo režimo monitorius ir modelį, kuris, kaip reklamuojama, pasiekia 1000 Hz.
- 27 colių 5K 165 Hz / QHD 330 Hz dviejų režimų
- 27 colių UHD 160 Hz dviejų režimų su AI
- 27 colių QHD 500 Hz / FHD 1000 Hz dviejų režimų
- 27 colių QHD 420 Hz su apskritimine poliarizacija
- 27 colių QHD 360 Hz, PULSAR technologija, „1000 Hz efektas“
- 24,1 colių TN panelė, 400 Hz
Visi nauji modeliai bus pritaikyti pagal atnaujintą AGON dizaino optimizaciją, turės naują OSD meniu ir palaikys pritaikytus fizinius mygtukus. AI žaidimų funkcija automatiškai pritaikys žaidimo vaizdus pagal žaidžiamo žaidimo tipą.
