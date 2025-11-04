Atnaujinta „Siri“ iš tiesų naudos kitos bendrovės pokalbių robotą
Sklando gandai, kad patobulinta ir dirbtiniu intelektu aprūpinta „Apple“ „Siri“ pasirodys „iOS 26.4“ versijoje, kurios išleidimas po daugybės atidėjimų numatytas šį pavasarį. Tai gera žinia bendrovės įrenginių naudotojams, tačiau naujame pranešime pateikiama įdomi informacija apie tai, kas vyksta užkulisiuose.
„Apple“ tariamai naudos „Google Gemini“ modelius naujajai „Siri“, bet apie tai niekam nepasakos. „Apple“ iš esmės moka „Google“ už tai, kad ši sukurtų specialų „Gemini“ pagrįstą modelį, kuris galėtų veikti „Apple“ privačiuose debesų serveriuose ir varyti „Siri“.
Įdomu tai, kad „Apple“ matyt palygino „Google Gemini“ su „Anthropic“ „Claude“ ir nusprendė, kad pastarasis modelis yra geresnis, tačiau nusprendė, kad, atsižvelgiant į esamus abiejų bendrovių santykius („Google „moka „Apple“ už tai, kad jos įrenginiai naudoja „Google“ kaip numatytąją paieškos parinktį), finansiškai naudingiau būtų pasirinkti „Google“. Taigi, tikėtina, kad „Google“ tiesiog sumokės „Apple“ mažiau už tai, o taip pat suteiks jai prieigą prie savo modelių.
Nereikia tikėtis, kad kur nors bus matomas „Gemini“ prekės ženklas arba kad kuri nors iš bendrovių viešai pripažins šį partnerystę. „Apple“ visa tai reklamuos kaip savo dirbtinį intelektą, nors tai nebus tiesa.
