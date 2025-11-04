AOC GAMING Q27G4ZDR ir Q27G4SDR: QD-OLED grožis, 240 Hz ir 360 Hz galia ir elegantiškas G4 dizainas
Naujos kartos „AGON by AOC” QD-OLED žaidimų monitoriai
Amsterdamas, 2025 m. lapkričio 4 d. „AGON by AOC” – pasaulyje pirmaujantis žaidimų monitorių prekės ženklas1 – AOC GAMING seriją papildo pirmais QD-OLED monitoriais, kurie leis plačiai žaidimų mėgėjų auditorijai mėgautis aukščiausios klasės OLED privalumais. 27 colių (27,5 colių, 67,3 cm) AOC GAMING Q27G4ZDR ir Q27G4SDR modeliai, kurių atnaujinimo dažnis atitinkamai yra 240 Hz ir 360 Hz, pradedančiųjų žaidėjų kategorijai suteiks momentinį QD-OLED ekranų reagavimo laiką ir puikų kontrastą.
Abu 27 colių monitoriai pasižymi nauja G4 serijos dizaino kalba, išsiskiria švaria, subtilia estetika ir užtikrina profesionalų našumą už ypač patrauklią kainą.
QD-OLED visiems: aukščiausios klasės ekrano technologija
žengia į prieinamų technologijų rinką
QD-OLED tampa standartu
Q27G4ZDR ir Q27G4SDR yra pirmieji QD-OLED monitoriai AOC GAMING asortimente, kuris yra prieinamiausių produktų kategorija „AGON by AOC” gamoje. Šie monitoriai turi tuos pačius OLED privalumus, kuriais gali pasigirti ir aukščiausios klasės modeliai – praktiškai begalinį kontrasto santykį, išskirtinę spalvų gamą su 147,6 % sRGB ir 99,1 % DCI-P3 aprėptimi bei QHD (2560×1440) raišką su 110,84 pikselių colyje tankiu. 10 bitų spalvų gylis užtikrina sklandžius perėjimus tarp 1,07 milijardų spalvų ir tikslų spalvų atkūrimą. Abu modeliai turi ir HDR – Q27G4ZDR palaiko HDR10, o Q27G4SDR turi „VESA DisplayHDR True Black 400” sertifikatą – tai užtikrina ryškias šviesias ir tamsias detales, kurios padeda žaidėjams efektyviai skaityti žaidimo aplinką.
Kaip ir visi „AGON by AOC” serijos OLED monitoriai, šie modeliai turi „OLED Care” funkcijas ir 3 metų garantiją, kuri apima ir įdegimą, jei ekranai naudojami laikantis gamintojo rekomendacijų. Ši pramonėje pirmaujanti garantija naudotojams suteikia visišką pasitikėjimą aukščiausios kokybės OLED technologija, nepaisant prieinamos šių monitorių kainos.
Aukštas atnaujinimo dažnis ir momentinis atsakas
240 Hz atnaujinimo dažnio Q27G4ZDR pasiekia idealų balansą tarp vaizdo sklandumo ir kokybės, o Q27G4SDR atnaujina vaizdą 360 Hz dažniu, kad žaidėjai įgytų maksimalų pranašumą greituose žaidimuose. Abu šie monitoriai pasiekia 0,03 ms reakcijos laiką („GtG“). OLED technologija yra tiesiog pranašesnė varžantis su kitais žaidėjais, nes praktiškai pašalina vaizdo dubliavimąsi ir judesių susiliejimą net greičiausiame veiksme. „Adaptive-Sync“ technologija ir „NVIDIA G-SYNC Compatible“ sertifikatas nurodo, kad vaizdas netrūkčios kintant kadrų dažniui. Visa tai reiškia, kad žaidimas bus labai sklandus praktiškai bet kokiomis sąlygomis.
Išplėstos HDR galimybės
Q27G4ZDR palaiko HDR10 su maksimaliu 400 cd/m² ryškumu (APL 10 %) ir 1,5M:1 kontrasto santykiu, o Q27G4SDR turi „VESA DisplayHDR True Black 400” sertifikatą ir palaiko maksimalų 1000 cd/m² ryškumą (APL 3 %) giliasniam vaizdui. HDR išryškina detales tiek šviesiose, tiek tamsiose scenose, taip sukuriant labiau įtraukiančią žaidimų aplinką.
„Šie inovatyvūs monitoriai parodo, kas yra jau dabar įmanoma įprastuose žaidimuose“, – sakė Césaris Acosta, „AGON by AOC“ žaidimų produktų vadybininkas. „Įtraukdami pažangiausią QD-OLED technologiją į „AOC GAMING“ asortimentą, mes diegiame naujoves, kad naujos kartos ekranų technologijos taptų prieinamos visiems. Žaidėjai gauna greitą reakciją ir puikų OLED ekranų kontrastą. Be to, jie gali rinktis tarp 240 Hz monitoriaus, užtikrinančio puikų balansą, ir 360 Hz modelio, suteikiančio tikrą pranašumą. Ir visa tai įvilkta į švarų G4 dizainą, kuris tinka bet kokiai sistemai.“
Puikus jungiamumas ir žaidimų funkcijos
Du HDMI 2.1 ir du „DisplayPort 1.4“ lizdai paruošia šiuos monitorius ateičiai, nes palaiko naujausias vaizdo plokštes ir naujos kartos žaidimų konsoles. Integruotos USB 3.2 stotelės su greito įkrovimo lizdais padeda ne tik prijungti žaidimų įrangą, bet ir ją įkrauti. Konsolių suderinamumas apima QHD raiškos prie 120 Hz palaikymą naudojant „PlayStation 5” ir „Xbox Series X” bei S sistemas.
Abu šie monitoriai turi visą pluoštą funkcijų, padedančių įgyti pranašumą žaidimuose. „Shadow Control“ pagerina matomumą tamsiose žaidimų scenose, „Game Color“ optimizuoja spalvas, kad vaizdas būtų aiškesnis, o specialūs režimai parenka optimalius nustatymus skirtingų žanrų žaidimams. „Low Input Lag“ režimas užtikrina, kad kiekviena naudotojo komanda būtų iškart perkelta į veiksmą ekrane. Tuo tarpu „Anti-Blue Light“ režimas ir „Flicker-Free“ technologija gerina akių komfortą ilgų žaidimų metu.
G4 dizaino filosofija visoms žaidimų sistemoms
Abu monitoriai pasižymi naujausia G4 serijos dizaino kalba, pabrėžiančia aiškias linijas ir subtilų stilių, kuris papildo įvairias žaidimų aplinkas. Santūrus stilius yra alternatyva agresyvesnei žaidimų estetikai ir išlaiko funkcionalumą, kurio reikalauja intensyviai besivaržantys žaidėjai. Šių monitorių ekranai trijose pusėse neturi rėmelio – tai vizualiai padidina ekrano plotą. Tuo tarpu matinė juoda tekstūruoto plastiko apdaila sukuria rafinuotą, gražų ir modernų dizainą.
Ergonomiški šių monitorių stovai leidžia reguliuoti aukštį 130 mm amplitudėje, taip pat pakreipti, pasukti ir palenkti monitorių – visiems pavyks rasti patogiausią žiūrėjimo padėti. Be to, šie monitoriai yra suderinami su kitais VESA 100×100 standarto laikikliais, leidžiantiems šalia montuoti kelis monitorius, o integruota laidų tvarkymo sistema padeda išlaikyti tvarką ant stalo.
Valdymas ir priedai
„G-Menu” programa leidžia lengvai pritaikyti žaidimų profilius ir ekrano nustatymus, o „PiP/PbP” funkcija padeda vienu metu atlikti kelias užduotis. Abiejų monitorių pakuotėse yra aukštos kokybės 1,8 metro HDMI ir „DisplayPort” laidai, kad juos būtų galima pradėti naudoti iškart.
Naujos kartos QD-OLED žaidimai
Q27G4ZDR ir Q27G4SDR pakelia kartelę naujos kartos žaidimų technologijų inovacijoms, suteikdami QD-OLED momentinį reagavimo laiką ir neprilygstamą vaizdo kokybę pagrindinei AOC GAMING kategorijai. Švarus G4 dizainas suteikia lankstumo, o prieinamos kainos leidžia OLED grožį patirti didesniam žaidėjų ratui.
Kainos ir prieinamumas
AOC GAMING Q27G4ZDR ir Q27G4SDR galima įsigyti nuo 2025-ųjų lapkričio vidurio, gamintojo rekomenduojama kaina – atitinkamai 399,00 € ir 549,00 €.
