Paskelbti „Call of Duty: Black Ops 7“ sisteminiai reikalavimai
„Activision“ paskelbė oficialius „Call of Duty: Black Ops 7“ kompiuterių sistemos reikalavimus prieš lapkričio 14 d. žaidimo pasirodymą „Battle.net“, „Steam“ ir „Xbox“ platformose.
Minimalūs reikalavimai skirti žemiems nustatymams 8 GB sistemos atminties ir tik 3 GB vaizdo atminties. GPU sąraše yra „Radeon RX 470“, „GeForce GTX 970“ arba 1060 ir „Intel Arc A580“, suderinti su „Ryzen 5 1400“ arba „Core i5-6600“. Žaidimui taip pat reikalinga „Windows 10“ 64 bitų versija, „DirectX 12“ palaikymas ir 116 GB SSD vietos.
Rekomenduojamos specifikacijos pereina prie „Windows 11“, 12 GB RAM ir 8 GB VRAM, su GPU, sąraše yra „Radeon RX 6600 XT“, „GeForce RTX 3060“ ir „Intel Arc B580“, o procesoriai, tokie kaip „Ryzen 5 1600X“ arba „Core i7-6700K“. Konkurenciniams ir Ultra 4K nustatymams lentelėje nurodomas „Ryzen 5 5600X“ arba „Core i7-10700K“ procesorius, 16 GB RAM ir aukščiausios klasės vaizdo plokštės, įskaitant „Radeon RX 9070 XT“, „GeForce RTX 4080“ ir RTX 5070. Lentelėje taip pat galime pastebėti techninę klaidą. Nors prie reikalavimų yra 16 GB VRAM, RTX 5070 turi tik 12 GB atminties.
„Black Ops 7“ taip pat reikalauja TPM 2.0 ir „Secure Boot“ visose specifikacijų pakopose. Šie patikrinimai leidžia „Ricochet Anti-Cheat“ naudoti aparatinės įrangos palaikomą saugumą, kad būtų patikrinta, ar sistema paleidžiama per patikimą kelią, o tai padidina kliūtis branduolio lygio apgaulėms ir nepasirašytomms tvarkyklėms.
Naujausi komentarai