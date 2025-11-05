AMD skelbia rekordinius III ketvirčio finansinius rezultatus
AMD pateikė finansinę ataskaitą už 2025 m. III ketvirtį. Bendrovė nelabai nustebino su rekordinėmis pajamomis, nes AI bumas pinigus generuoja ir AMD, bet pajamos augo ne tik serverių segmente.
Per tris mėnesius AMD pajamos sieke 9,246 mlrd. JAV dolerių, o tai yra 36 % daugiau nei prieš metus ir 20 % daugiau nei ketvirtyje prieš tai. Bendrovės pelnas per ketvirtį siekė 1,243 mlrd. JAV dolerių. Tai yra 61 % daugiau nei prieš metus ir 43 % daugiau nei ketvirtyje prieš tai.
Žvelgiant į atskirų AMD segmentų pajamas, matome, kad duomenų centrų padalinys gavo 4,341 mlrd. JAV dolerių, pajamų. Tai yra 22 % augimas per metus ir 34 % didėjimas lyginant su ketvirčiu prieš tai. Įdomu tai, kad klientų padalinio pajamos per metus augo dar labiau ir pasiekė 4,048 mlrd. JAV dolerių. Fiksuotas net 73 % augimas per metus ir 12 % per ketvirtį.
