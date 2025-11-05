„Samsung“ „Galaxy S26“ serijos telefonų kainos didės
Pirkėjams gali tekti mokėti didesnes kainas už būsimą „Samsung“ „Galaxy S26“ seriją. Remiantis ataskaita, telefonai flagmanai kainuos daugiau, nes kyla komponentų kainos. Ataskaitoje teigiama, kad dėl padidėjusios paklausos brangsta svarbiausių išmaniųjų telefonų komponentų, tokių kaip lustų ir RAM, kainos. Tačiau kainų kilimas neapsiriboja tik „Samsung“. Kiti išmaniųjų telefonų gamintojai, įskaitant „Apple“, „Xiaomi“, „Oppo“ ir „vivo“, taip pat padidino savo flagmanų modelių kainas.
Pavyzdžiui, naujausia „vivo“ X300 serija kainuoja daugiau nei jos pirmtakės. Tačiau „Samsung“ kainų kilimas gali būti taikomas ne visame pasaulyje, nors jeigu ir toliau brangs atmintis kainų didėjimas bus neišvengiamas, bet ataskaitoje greičiausiai kalbama apie kainų kilimą būtent jos vidaus rinkoje Pietų Korėjoje.
Gandai sklando, kad „Galaxy S26“ serija bus pristatyta vasario pabaigoje, o įsigyti ją bus galima kovo mėnesį.
