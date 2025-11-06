Nutekinta informacija apie visą „Panther Lake“ procesorių seriją
Sužinojome, kad maksimalus „Panther Lake“ dažnis yra 5,1 GHz. Kai kurie informacijos nutekintojai teigė, kad jis bus didesnis, tačiau atrodo, kad „Intel“ nusprendė sumažinti dažnį. Šis skaičius vis dar gali priklausyti nuo energijos nustatymų ir nuo to, kaip gerai nešiojamas kompiuteris gali būti aušinamas vienos gijos maksimaliam dažniui, pažymi Jaykihn, kuris šiandien atskleidė visą „Panther Lake“ modelių sąrašą.
Kalbant apie pavadinimus, viskas tampa sudėtinga. Anksčiau nutekėjusioje informacijoje matėme tokius aukščiausios klasės modelius kaip 3_8H. Šis sąrašas dabar buvo pertvarkytas, ir jame taip pat yra 3_6H modelis. Aukščiausios klasės 16 branduolių modelis apims tokius variantus kaip „Core Ultra X9 386H“, bet taip pat ir „Core Ultra X7 368H“. Taigi, jei vengiate naudoti „Ultra“ lygius, galiausiai lyginate 386H su 368H, o tai sunku suprasti.
Flagmanas turi 5,1 GHz boost dažnį, 4 P-branduolius, 8 E-branduolius ir 4 LP-branduolius. X9 ir X7 modeliai taip pat bus tiekiami su integruota „Arc B390“ grafika, turinčia visą 12 Xe3 konfigūraciją. Be to, yra viena dalis su Arc B370 10 Xe3 branduolių variantu: „Core Ultra 5 338H“. Likę modeliai turi arba 4 Xe3 branduolius, skirtus sistemoms su atskira grafika (žaidimų nešiojamieji kompiuteriai), arba 2 Xe3 branduolius, skirtus žemos klasės segmentui.
Jakkihn paaiškino, kad „Panther Lake“ TDP rodikliai pasikeitė. Matyt, yra dvi TDP specifikacijos. Aukščiausios klasės modeliai bus tiekiami su 25 W numatytuoju TDP ir pasirinktiniu maksimalus TDP 65 W arba 80 W (pasirenka OEM). 8 branduolių ir 6 branduolių variantai naudoja numatytąjį TDP 25 W ir maksimalų TDP 55 W. „Intel“ taip pat ketina pristatyti naują rodiklį, vadinamą „Experience Based PL1“, kuris nebuvo paminėtas rugsėjo mėnesį „Tech Tour“ architektūros pristatyme.
Naujausi komentarai