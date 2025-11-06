Vien NVIDIA GB300 („Blackweel Ultra“) skysčio aušinimas kainuoja beveik 50 000 USD
NVIDIA „Blackwell Ultra“ serverių stelažai yra neabejotinai galingi, tačiau jiems reikalingas didelis sistemos aušinimas. NVIDIA reklamuoja GB300 NVL72 kaip geriausią konfigūraciją: šie skysčiu aušinami stelažai, pagaminti naudojant „Grace Blackwell Ultra Superchips“, pasiekia eksaskalės klasės tankų FP4 našumą ir, palyginti su ankstesnėmis HGX platformomis, žymiai pagerina našumą megavatui. Tačiau šis ekstremalus našumas reikalauja didelių aušinimo sistemų, kurios gali kainuoti apie 50 000 JAV dolerių. Pagal investicinio banko „Morgan Stanley“ vertinimo modelį, NVIDIA išleidžia beveik 50 000 JAV dolerių „Oberon“ stovo 72 GPU konfigūracijos aušinimui. Kadangi kiekvieno lusto TDP yra 1400 W, tradiciniai oro aušinimo sprendimai nėra įmanomi.
Atsižvelgiant į tai, kad yra 72 GPU, kurių galia siekia iki 1400 W, vien GPU sukuria daugiau nei 100 kW šilumos. Pridėjus 32 „Grace“ CPU, kurie maitina sistemą, piko apkrovos metu sukurta šiluma viršija 100 kW. „Morgan Stanley“ modeliuoja stelažą kaip turintį 18 skaičiavimo dėklų (kiekvienas sunaudoja maždaug 6,6 kW, bet aušinimui reikia apie 6,2 kW) ir devynis jungiklių dėklus. Įmonė vieno skaičiavimo dėklo aušinimo komponentų vertę įvertina maždaug 2260 JAV dolerių, o tai sudaro maždaug 40 680 JAV dolerių visam stelažui. Komutatorių dėklų aušinimas kainuoja apie 1020 JAV dolerių už kiekvieną dėklą, arba iš viso 9180 JAV dolerių. Aukštos kokybės aušinimo plokštės yra išskirtos kaip brangiausios dalys, kurių kaina už vienetą siekia kelis šimtus JAV dolerių.
Įdomu tai, kad ataskaitoje taip pat prognozuojama, kad būsima „Vera Rubin“ NVL144 konfigūracija pareikalaus dar daugiau aušinimo komponentų, nes GPU ir jungtys didina energijos suvartojimą. „Morgan Stanley“ skaičiuoja, kad aušinimo išlaidos gali padidėti maždaug 17 % iki apie 55 710 JAV dolerių.
