TSMC didins pažangiausių lustų gamybos kainas
Pramonės analitikai tikisi, kad TSMC nuo 2026 m. sausio mėn. padidins mažesnių nei 5 nanometrų litografijų lustų gamybos kainas. „TrendForce“ šaltiniai teigia, kad rugsėjo mėn. bendrovė apie tai informavo savo pagrindinius klientus. Vidutinė kaina padidės 3 ar 4 proc., tačiau Taivano ataskaitos rodo, kad pažangiausių techprocesų kaina gali padidėti net 10 proc.
Be to, 2 nm litografijų kainos kasmet didės ketverius metus iš eilės, pradedant 2026 m. sausio mėn. Iki 2030 m. pažangiausių gamybos metodų kainos iš viso gali padidėti dvigubai, o tai turės įtakos pažangiausių lustų, naudojamų dirbtiniame intelekte, didelio našumo skaičiavimuose ir kitose sudėtingose srityse, kainai.
Gamybos sąnaudų šuolis susijęs su didžiuliu naujų greitintuvų paklausos augimu, kurį skatina didžiosios technologijų bendrovės ir dirbtinio intelekto startuoliai. Galingų GPU ir kitų pažangių lustų trūkumas išlieka, o TSMC aiškiai tikisi, kad artimiausioje ateityje padėtis pablogės.
TSMC jau pradėjo didinti savo pažangiausio N2P proceso gamybą, kad patenkintų „Apple“ ir kitų didžiųjų klientų paklausą. Analitikai iš pradžių tikėjosi, kad kainų kilimas bus taikomas tik lustams, pagamintiems bendrovės gamyklose JAV, tačiau naujos ataskaitos rodo, kad kainų kilimas apims visą Taivano lustų gamybos pramonę.
Dar blogiau, TSMC daugiau išteklių skiria mažesniems nei 5 nm techprocesams, perkeldama didelę dalį savo darbo jėgos, įrangos ir kitų išteklių iš senesnių procesų. Išplėtoti gamybos metodai, tokie kaip 6 nm ir 7 nm, gali susidurti su apribojimais, o tai gali turėti įtakos klientams, kuriems jų projektams nereikia pažangiausių technologijų.
Jei prognozės pasitvirtins, didžiausi pasaulio lustų gamintojai netrukus susidurs su žymiu gamybos sąnaudų padidėjimu. Nesvarbu, ar tai bus dėl infliacijos, rinkos paklausos, ar dirbtinio intelekto bumo nestabilumo, tokios įmonės kaip NVIDIA, AMD ir „Qualcomm“ greičiausiai didžiąją dalį kainų padidėjimo perkels klientams, padidindamos produktų kainas.
