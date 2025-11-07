GTA 6 išleidimas atidėtas dar kartą
„Rockstar Games“ atidėjo „Grand Theft Auto VI“ išleidimą šešiais mėnesiais. Dabar žaidimas turėtų pasirodyti 2026 m. lapkričio 19 d. „PlayStation 5“ ir „Xbox Series X/S“ platformoms. Iki šios žaidimą buvo planuojama išleisti 2026 m. gegužės 26 d.
Socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime „Rockstar“ atsiprašė už papildomą laukimą ir paaiškino, kad papildomas laikas reikalingas, kad žaidimas būtų užbaigtas pagal įprastus kokybės standartus. Studija teigia, kad yra „neįtikėtinai susijaudinusi“ dėl to, kad žaidėjai galės tyrinėti Leonidos valstiją ir grįžti į šiuolaikinį Vice City, tačiau konkrečių kūrimo problemų neminėjo.
Sveiki visi,
„Grand Theft Auto VI“ dabar bus išleistas 2026 m. lapkričio 19 d., ketvirtadienį.
Atsiprašome už papildomą laukimo laiką, kuris, kaip suprantame, buvo pakankamai ilgas, tačiau šie papildomi mėnesiai leis mums užbaigti žaidimą taip, kaip jūs tikitės ir kaip nusipelnėte.
Norime dar kartą padėkoti už jūsų kantrybę ir paramą. Nors laukimas truks šiek tiek ilgiau, mes labai džiaugiamės, kad žaidėjai galės patirti didžiulę Leonidos valstiją ir grįžti į šiuolaikinį Vice City.
Nuoširdžiai,
„Rockstar Games“
Atidėjimas sutampa su ta pačia savaite, kai „Rockstar“ patvirtino atleidusi keletą darbuotojų. Kompanija teigia, kad šie darbuotojai nutekino konfidencialią informaciją apie GTA 6 privačiame pokalbyje, kuriame dalyvavo ir studijai nepriklausantys asmenys, o atleisti darbuotojai ir jų profesinė sąjunga kaltina „Rockstar“ persekiojimu.
Kai kurie komentatoriai ir gerbėjai dabar įtaria, kad atleidimai ir vidiniai nesutarimai gali dar labiau pakenkti „GTA 6“ išleidimo grafikui, nors „Rockstar“ personalo pokyčių nesieja su nauja data.
