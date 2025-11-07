Bendrovės atleidusios darbuotojus dėl AI, dabar bando juos susigrąžinti
„Visier“ išanalizavo 2,4 milijono darbuotojų iš 142 įmonių visame pasaulyje užimtumo duomenis. Apie 5,3 proc. atleistų darbuotojų vėliau grįžo pas savo ankstesnį darbdavį – šis rodiklis keletą metų išliko stabilus, bet neseniai pradėjo augti.
„Visier“ vadovė Andrea Derler sakė, kad duomenys rodo, jog daugelis organizacijų susiduria su praktine realybe, ką AI įrankiai gali, o ko negali padaryti. Ji apibūdino dirbtinį intelektą kaip patogų atleidimų iš darbo paaiškinimą, tačiau dar ne visiškai pagrįstą.
Ši tendencija pabrėžia neatitikimą tarp lūkesčių dėl technologijų ir veiklos rezultatų. Nors AI valdomi agentai ir skaitmeninės darbo jėgos sistemos plinta įvairiose pramonės šakose, „Visier“ išvados rodo, kad šios sistemos retai kada visiškai pakeičia visą darbą. Vietoj to, jos linkusios automatizuoti dalį užduočių, dažnai palikdamos įmonėms žmogiškąją kompetenciją, reikalingą naujiems įrankiams valdyti ar papildyti. Dėl šio neatitikimo kai kurios įmonės, didėjant AI integravimo sąnaudoms ir sudėtingumui, grąžina patyrusius darbuotojus.
Derler sakė, kad daugelis vyresniųjų vadovų tiesiog neturėjo laiko įvertinti tikrųjų didelio masto AI diegimo sąnaudų arba nustatyti, kurios funkcijos realiai gali būti automatizuotos. AI infrastruktūros – aparatinės įrangos, duomenų sistemų ir saugumo sistemų – diegimas reikalauja didelių kapitalo išlaidų. Šios išlaidos dažnai viršija ankstesnes prognozes, todėl vadovybė priversta persvarstyti faktinę investicijų grąžą, palyginti su kvalifikuotų darbuotojų išlaikymu.
Jos komentarai sutampa su MIT tyrimu, kuris rodo, kad apie 95 proc. organizacijų dar nepasiekė matomos finansinės grąžos iš savo AI investicijų. „Interactive Brokers“ vyriausiasis strategas Steve Sosnick sakė, kad neseniai šioje srityje pastebėti išlaidų modeliai rodo, kad „galbūt visi šie pinigai nėra išleidžiami visiškai protingai“.
Netgi standartiniai išlaidų mažinimo veiksmai, tokie kaip atleidimai, turi paslėptų pasekmių. Darbo jėgos planavimo programinės įrangos platformos „Orgvue“ duomenimis, apskaičiuota, kad įmonės išleidžia maždaug 1,27 USD už kiekvieną 1 USD, kurį sutaupo dėl darbo jėgos mažinimo. Ši suma apima išeitines išmokas, nedarbo draudimą ir kitas netiesiogines išlaidas.
Derler sakė, kad šie duomenys rodo didesnį planavimo trūkumą, kurį daugelis vadovų komandų turi greitai išspręsti. Atleidimai iš darbo gali trumpam palengvinti balansą ar investuotojų požiūrį, bet retai supaprastina ilgalaikes darbo jėgos ar technologijų strategijas. Galiausiai, organizacijos, kurios klaidingai įvertina AI taupymo potencialą, gali susidurti su situacija, kai turės vėl pasikviesti tuos pačius darbuotojus, kuriuos buvo atleidusios.
