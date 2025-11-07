„Felix The Reaper“ ir „Idle Champions of the Forgotten Realms“ žaidimai siūlomi nemokamai
„Epic Games“ parduotuvė vėl siūlo žaidimus visiškai nemokamai. Sekančią savaitę visi norintys galės į savo biblioteką pridėti „Felix The Reaper“ ir „Idle Champions of the Forgotten Realms“ žaidimus. Norint tai padaryti reikia tik „Epic Games“ žaidimų paskyros. „Epic Games“ nurodo, kad abu žaidimai veikia su „Windows“ operacinėmis sistemomis, o „Felix The Reaper“ ir su „MacOS“. Pasiūlymas dėl „Felix The Reaper“ ir „Idle Champions of the Forgotten Realms“ bus aktyvus iki lapkričio 13 dienos.
