Nauji gandai apie RTX 50 SUPER seriją
Visada sunku aptarti produktus, kurie nėra nei oficialūs, nei bus greitai išleisti, o tai pasakytina ir apie tariamą RTX 50 SUPER seriją. Pasirodė gandas, kad ilgai aptariama RTX 50 SUPER serija, kurioje trijuose modeliuose bus įdiegta 3 GB atminties moduliai, gali būti atšaukta, dėl sąmyšio atminties rinkoje ir padanges šovusių atminties kainų.
Kitame pranešime teigiama, kad RTX 50 SUPER serija nėra atšaukta, bet atidėta iki kitų metų trečiojo ketvirčio. Iki šiol ganduose buvo sakoma, kad RTX 50 SUPER serija pasirodys 2026 m. pirmame ketvirtyje. Žinoma, toks tolimas laikotarpis yra sunkiai prognozuojamas, tad visiškai neaišku kas bus su RTX 50 SUPER serija ir ar atminties rinka iš viso leis pristatyti vaizdo plokštes su daugiau atminties.
