Atminties rinkos nestabilumas paveiks RTX 5060 Ti 16 GB pasiūlą
Atminties rinka sugriuvo, o kainos šovė į viršų. Tai paveikia įvairius sektorius. Vieni dėl išaugusių atminties kainų kelia savo produktų kainas, o kitiems tiesiog nebelieka atminties, nes atminties gamintojai nori savo gaminti atmintį serveriams, kuria gali parduoti už brangiau.
MEGAsizeGPU sako, kad RTX 5060 Ti 16 GB modelis su dvigubai daugiau GDDR7 atminties modulių nei 8 GB modelis greitai susidurs su rimtomis problemomis. Šių vaizdo plokščių rinkoje tiesiog pradės trūkti. Galima prognozuoti, kad pradėjus mažėti šių vaizdo plokščių iš pradžių į viršų šaus kaina, o po to turėtų sumažėti pardavimai.
Naujausi komentarai