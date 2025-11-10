Elon Musk sako, kad „Tesla“ kartu su „Intel“ galėtų pastatyti gigantišką lustų gamyklą
Praėjusią savaitę metiniame akcininkų susirinkime kalbėdamas, Musk sakė: „Vienas iš dalykų, kurį bandau išsiaiškinti, yra tai, kaip pagaminti pakankamai lustų?“ „Žinote, galbūt mes kažką padarysime su „Intel“, – pridūrė jis. „Mes nepasirašėme jokios sutarties, bet tikriausiai verta pasikalbėti su „Intel“.
„Tesla“ šiuo metu naudoja TSMC ir „Samsung“ kaip savo lustų gamintojus, kurie tiekia aparatūrą jos naujos kartos visiškai autonominėms vairavimo sistemoms. Automobilių gamintojas šių metų pradžioje pasirašė 16,5 mlrd. JAV dolerių vertės sutartį su „Samsung“ dėl savo būsimo A16 lusto gamybos Teksaso gamykloje. Dabar atrodo, kad „Intel“ galėtų tapti dar vienu lustų gamybos partneriu.
Sutartis su „Intel“ padėtų išplėsti jos lustų gamybos verslą. Rugpjūčio mėn. pranešimuose teigiama, kad jos 18A procesas susiduria su mažo našumo ir kokybės problemomis, tačiau nuo tada sklido kalbos, kad „Intel“ galėtų pradėti gaminti x86 lustus AMD, o pranešimai rodo, kad ji pasirašė sutartį su „Microsoft“ kaip pagrindiniu 18A klientu.
Po Musko komentarų „Intel“ akcijų kaina šoktelėjo 2,2 %, o „Tesla“ akcijos po prekybos valandų pakilo 4 %.
„Bet net ir pagal geriausią scenarijų lustų gamybai iš mūsų tiekėjų, to vis tiek nepakanka“, – įspėjo E. Musk. Todėl „Tesla“ tikriausiai turės pastatyti „gigantišką“ lustų gamyklą, kurią E. Musk apibūdino kaip „Tesla terra fab“.
„Nematau jokio kito būdo pasiekti mums reikalingą lustų kiekį“, – sakė jis. Generalinis direktorius teigė, kad „Tesla“ gamykla pradžioje turės 100 000 silicio plokščių per mėnesį gamybos pajėgumą, o galiausiai jis bus padidintas iki 1 milijono. Palyginimui, didžiausias pasaulyje lustų gamintojas TSMC per mėnesį pagamina apie 1,42 milijono silicio plokščių.
