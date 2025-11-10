„AOC GAMING Q27G4ZR“. G4 serija: greitas, geras, gražus ir galingas!
Intro
Senas geras 27 coliu ir 1440p raiškos derinys tikriausiai dar ilgai bus plačiai naudojamas, nes proveržio grafikos galioje ir atminties kiekyje kol kas nėra, tad perėjimas prie 4K nėra toks sklandus ir greitas kaip norėtųsi. Kas yra gerai, kad monitoriai nuolat pinga, o tai tuo pačiu liečia ir daugelio mylimą 27 colių 1440p standartą. Be to, gamintojai palaipsniui vis gerina šiuos monitorius, gauname vis didesnį atnaujinimo dažnį ir greitesnį atsako laiką, o tai papildomai nekainuoja.
Šį kartą apžvalgai gavau „AOC GAMING Q27G4ZR“ monitorių, kuris turi minėtą 27 colių ir 2560 x 1440 rezoliucijos derinį. Tai yra vienas pigesnių AOC 27 colių 1440p monitorių, bet jis tikrai nebus prastas. Gauname pagerintą Fast IPS panelę, dėl ko jos GtG atsako laikas tik 1 ms, o MPRT atsako laikas tik 0,3 ms. Gamintojas taip pat siūlo iki 260 Hz atnaujinimo dažnį ir adaptyvaus kadrų sinchronizavimo galimybę. Q27G4ZR yra įprasto AOC dizaino ir kitose srityse nelabai kuo išsiskiria nuo pirmtakų.
Kaip šis monitorius atrodo iš arčiau ir ar turi kokių trūkumų aiškinsimės apžvalgoje.
Mano kuklia nuomone, turint 5070Ti/9070xt ar galingesnę vaizdo plokštę, QHD netgi 27 coliuose visiškai beprasmis pirkinys 🙂 DLSS4, bei FSR 4 puikiai kompensuoja galios,bei atminties trūkumą 4k raiškoje ir suteikia papildomų privalumų. Anksčiau ir aš buvau skeptiškas 4k raiškai ant 27 colių.. Bet po metų naudojimosi… Nevyniojant į vatą, QHD monitorius atrodo, kaip senovinis teteris 🙂 Šiuolaikiniuose žaidimuose labai didelio skirtumo nėra, bet DX11 žaidimai, tekstas, nuotraukos ir t.t skiriasi, kaip diena ir naktis. DX11 žaidimuose su 5070Ti/9070xt pilnai pakanka galios žaist native 4k raiška, šiuolaikiniuose žaidimuose su DLSS4/FSR4 netgi DLSS performance ant 4k monitoriaus atrodo geriau, nei Native ant QHD. Didelis pliusas dar tas, kad DLSS4 nuima Path Tracing’o rūka. Asmeniškai man, PT žaidimai atrodo geriau su DLSS nei Native. Jei monitorius perkamas bent 3-5 metams į priekį, manau tikrai neverta dairytis į QHD raišką 🙂 Papildomas 100-150 eu šiais laikai nelabai ką reiškia.
Kaip ir visada gyvenime, kiekvienam pagal skonį. Vienam geriau 1440p 240 Hz, kitam 4K 120-144 Hz. 4K monitorių kainos irgi ženkliai krito, tad tik tereikia normalios vaizdo plokštės (kaip minėjai 9070 XT ar 5070 Ti), kas šiais laikais nepigiai kainuoja. Nemažai žmonių dar ir FHD perka, o kol 4K mainstream taps dar praeis daug laiko. Be to, kiti AAA žaidimu nežaidžia ir jiems 4K detalumo nereikia, bet turint pinigų, tai 4K geras pasirinkimas, ir dar geresnis pasirinkimas 4K OLED.
Šiaip kažkur visai neseniai YouTube mažiau gan keistą pasakymą monitorių apžvalgoje. Ten buvo du 27 monitoriai. Vienas 1440p, kitas 4K, tai apžvalgininkui 4K per detalu, sako akiai nelimpa. Tad būna ir taip.
Kaip ant 4k 144Hz reikia 5070Ti/9070XT minimum taip ir QHD 240Hz reiks tos pačios plokštės + spartesnio CPU 🙂 Arba tie 240Hz liks nenaudojami, frame gen Esporte vistiek dauguma žaidėjų nejungia. Bet taip, kam detalumo, kam greičio reikia (mano patirtis sako kad skirtumas tarp 144/240hz mažesnis negu QHD/4k ant 27 colių.)
Man asmeniškai irgi akys turėjo apsiprast. Vaizdas buvo neįprastas iš pradžių, žiauriai aštrus. Adaptacija truko kelias dienas. Po kelių dienų naudojimo, akys padėkojo, tas aštrumas, bent man ženkliai mažiau akis vargina (dirbant). Šiai dienai QHD vis dar aktualus ir geras pasirinkimas. Bet žiūrint į ateitį… Nors kas ten žino. Atminties kainos kyla į kosmosą. TSMC gamybą irgi brangins. Jei dar doleris sustiprės ar euras smuks… Galim sulaukt labai nemalonių siurprizų su GPU kainom ( jau dabar žiauriai jaučiasi ant brangstančių 5090).
Į 4k OLED 27 jau pats dairausi 🙂 4 kartos OLED kiek žinau tą patį ryškumą išgauna su 20-30% mažesniu elektros suvartojimu. Išdegimo tikimybė turėtų proporcingai mažėt.
P.S kokia tamstos, bei kitų profų nuomonė apie AOC AG276UZD ? 4k 240Hz OLED už 630 europietiškų atrodo labai viliojančiai 🙂 Turi netgi pilną DP 2,1 palaikymą (pas kitus gamintojus 1k zona čia). Pats kiek info radau tai minusai prastokas gamyklinis spalvų sureguliavimas, senas menu ir koja nepaslepia pilnai laidų. Kažkaip nelabai gąsdina tokie trūkumai, kai sutaupoma 300 eurų.
DP 2.1 tik bonusas, ne must have. Kaina, žinoma, labai gera, bet negauti proper HDRo perkant OLED ir dar kentėti nuo flickering’o labai nesinorėtų. Aišku, OLED flickeringas labai specifinis dalykas, lemia daug kintamųjų, vienam gali flickerinti, kitam ne. Galėtų Mindaugas tokį OLED gauti apžvalgai, tikrai kaina žiauriai patraukli, bet gali būti nesmagių dalykų.
Flickeringas kiek žinau pasireiškia nuo didelių FPS šuolių, tai UE žaidimuose jis praktiškai neišvengiamas. Net su galingiausia geležim FPS šokinėja, kaip per amerikietiškus kalnelius lekiant. Naudojant Frame Gen x3-x4 FPS šuoliai išvis milžiniški. Blemba gundo Oled’as, bet tiek daug minusų pas jį. O padorių IPS 240Hz nėra, pas mus vienintelis LG dual resolution. (ant LG grėblio daugiau lipt nenoriu, pelės lagai ir PC perkrovimai paskutinius lašus kantrybės sunkia). Tai kas belieka? Asus XG27UCDMG ? 988 europietiški…
O kam XG27UCDMG už 988, kai yra PG27UCDM už 999 🙂
FPS šokinėjimas daug reiškia, bet tai labai jautri problema: vienas samplas gali flickerinti, kitas tom pačiom sąlygom ne. Gali flickerinti su konkrečiu GPU, su kitu bus viskas ok. Čia apie flickering detaliai, jei neteko matyti dar.
https://tftcentral.co.uk/articles/exploring-and-testing-oled-vrr-flicker
Ačiū už nuorodą. Žodžiu… sumoki 1k eurų rizikuodamas išdegimais, mirusiais pixeliais.. Negana to dar dalyvauji loterijoje, kad gausi nevykusį monitorių ir kentėsi nuo flickerio ne dėl to, kad sistema nevelka, o dėl to, kad monitorius toks papuolė… Na IPS Bleed irgi loterija, bet mokant 1k eurų ir žinant, kaip mūsų garantinis veikia, tokių loterijų kiek per daug. Kokia tamstos nuomonė? Neišskiriant jokio modelio, Oled Gen 4 vertas dėmesio? Nes aš jau pradedu abejot ar jo noriu ir ar man jo (problemų) reikia
OLED’ai jau seniai buvo verti dėmesio 🙂 išdegimų aš mažiausiai bijau – rinkis modelį su kuo daugiau apsaugų, protingai naudok ir neišdegs. Dėl dead pikselių reikia žiūrėti kas geriausią garantiją siūlo.
Monitorius dabar kaip PSU – from sample to sample gali stipriai skirtis. Tik su PSU nelabai pastebėsi 🙂
Žodžiu.. Susivėlė visai viskas smegeninėj. Šiaip tas AOC AG276UZD turi VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ TRUE BLACK 400. Ta pati samsungo panelė, kaip ir pas visus kitus 27 4k. 600-700 kaip ir negaila būtų jei jie nebus išmesti, mokėt 1-1,1k už asus kažkaip ranka nekyla…
Mano dabartinis AOC Agon AG271QG“ IPS 1440p.Yra Mindaugo 2017m apžvalga-dar veikia be problemų.Galvoju apie OLED 1440p.Sutinku jog 4K yra geriau,bet su 5070 nelabai..Ne apsisprendžiu QD-Oled vs Woled
Pvz.laaabai sudomino yra toks šviežias Gigabyte MO27Q28G.TAI 4-os kartos LG „Primary RGB Tandem WOLED.Laaabai reklamuojama LG panelė.Tačiau pasirodo jog Alienware AW2725D QD-Oled neblogesnis.Daugybė niuansų.Pradedant nuo dangos-matinė ar blizgi,HDR spalvos,teksto ryškumas ir t.t.
VIENO NESUPRANTU TAI 280hz,360Hz,500hz.Kam???E-SPORTININKAM…Man per akis ir 240hz užtektu..Sako ne visi gali žiūrėti 360Hz-akis pjauna ir KOKĮ PC reikia turėti..
240Hz sweet spotas šiai dienai. Kas iš tų 500 ar 1000hz esporte jei pingas nori to ar nenori ženkliai didesnis nei monitoriaus atsako laikas. O ir šiaip 240hz ant oled ženkliai greitesni nei 240 ant IPS. Su 5070 ir 4k Vram maža. Neužteks, net DLSS naudojant. 4k teritorija šiai dienai 16gb ir daugiau.
QD-OLED garantija ilgesnė (3 metai vs 2 ) ir ji apima išdegimus.
Taip su 12 GB VRAM 4K vargas.Jau ir 1440p ne MAX nustatymai kai kur.
Velniškai sunku išsirinkti dabar tuos OLED.Rinka kaip yra sakoma persotinta,daugybė modelių.
Beje mini-LED visiškai dar netobula, įskaitant ir televizorius.
Gerai kaip kai kuriose šalyse galima be problemų grąžinti.Kai kas nusiperka du skirtingus monitorius.Žiūri,lygina apie 2 savaites ir vieną gražina
Gaila pas mus taip nebus. O sukišt 600-1200 eurų ir graužt nagus, kažkaip nesinori. Laukia mūsų dideli vargai OLED renkantis, gal iš Mindaugo ir BC00 protingų minčių sulauksim.
Pilnai tikiu, kad ir ant QHD vram trūksta. Jei GPU keitimo planuose nėra QHD optimaliausia rezoliucija.
4K raiškoje nestebina ir 17-18GB Vram naudojimas. Pamodinus ultra graphic modais teko ir 29GB ėdamus matyt 🙂
Ta LG panelė tai 4-os kartos WOLED’as. WOLED’as geriau rodo deep black, QD-OLED linkęs mesti purpurinę atspalvį ant juodos. Čia turbūt esminis skirtumas, nes text clarity dabar jau pas abi tech vienodai geras. QD-OLED šitoj srityje anksčiau buvo kiek pranašesnis.