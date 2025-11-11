Duomenų centrai vietoj HDD pradėjo pirkti SSD. Laukia dar vienas kainų šuolis?
Pasak Taivano technologijų leidinio „DigiTimes“, dauguma AI įmonių nenori laukti dvejų metų, kol HDD tiekimas stabilizuosis, ir vietoj to pereina prie SSD. Siekdamos sumažinti išlaidas, jos renkasi QLC NAND pagrindu sukurtus diskus, o ne greitesnius, patvaresnius ir brangesnius TLC variantus.
Pramonės stebėtojai tikisi, kad QLC pagrindu sukurtų SSD paklausos augimas duomenų centruose JAV, Kanadoje ir Kinijoje sukels vartotojams skirtų SSD trūkumą. Kadangi dauguma populiarių diskų jau naudoja QLC NAND, kad išliktų prieinami, trūkumas gali dar labiau padidinti kainas, dar labiau spaudžiant vartotojus, kurie jau susiduria su rekordiškai aukštomis kainomis.
Analitikai mano, kad AI įmonėms masiškai pradėjus naudoti QLC, iki 2027 m. pradžios šios atminties bendros pardavimų apimtys viršys TLC – tai bus didžiulis pokytis SSD rinkoje. Ataskaitoje taip pat pažymima, kad AI įmonės jau kaupia QLC NAND atsargas, ruošdamosi numatomam trūkumui, todėl kai kurių gamintojų gamybos pajėgumai yra visiškai užsakyti iki 2026 m.
Spartus AI sektoriaus augimas ir lenktynės siekiant sukurti dirbtinį bendrąjį intelektą sukėlė didelį spaudimą infrastruktūrai, palaikančiai hiperskalės duomenų centrus. Be GPU ir greitintuvų, šis augimas sukėlė beprecedentį visų kompiuterio aparatinės įrangos sluoksnių – nuo CPU ir atminties iki greitųjų tinklų ir didelio masto saugojimo masyvų – paklausą.
