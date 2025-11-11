AI karštinė DRAM kainas pakėlė 172 %
Pasak „TrendForce“, 2025 m. trečiąjį ketvirtį DRAM sutarčių kainos, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų ketvirčiu, išaugo 171,8 %. Šis žymus šuolis, kurį lėmė auganti AI serverių paklausa, viršijo visas prognozes.
DDR5 RAM lustų atsargos yra taip išeikvotos, kad kai kurie Pietų Korėjos gamintojai sustabdė naujus užsakymus iki šio mėnesio pabaigos. Įmonių SSD kainos pakilo nuo 15 % iki 35 %, o serverių klasės RDIMM atminties kainos padidėjo nuo 40 % iki 50 %.
Šis poveikis taip pat pasiekė vartotojus. Šiek tiek daugiau nei prieš savaitę „DRAM Exchange“ kasdienės aukščiausios DDR4 16Gb (2Gx8) ir DDR5 16Gb (2Gx8) kainos buvo atitinkamai 28,00 USD ir 20,00 USD. Nuo tada jos šoktelėjo iki 39,00 USD ir 34,00 USD.
