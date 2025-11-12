AMD atskleidė naują procesorių išleidimo planą. Pirmą kartą užsiminė apie „Zen 7“
AMD pagaliau įtraukė „Zen 7“ į savo oficialų procesorių išleidimo planą. Naujoje „Leadership CPU Core Roadmap“ skaidrėje „Zen 7“ yra pateiktas atskirame bloke, pažymėtame kaip „Future Node“ ir „Next-Generation“ dizainas. Vienintelės konkrečios savybės, kurios yra išvardytos, yra naujas matricos variklis ir AI duomenų formato išplėtimas, pabrėžiant, kad kita branduolių šeima toliau skatins AI skaičiavimo palaikymą, o ne tik klasikinį procesorių darbą.
AMD nepateikė jokių papildomų „Zen 7“ detalių, išskyrus tai, kas yra pateikta šioje kelio gairių skaidrėje. Nėra gamybos proceso, produkto išleidimo laiko, taip pat neminimas branduolių skaičius ar spartinančioji atminintis. Kol kas vienintelis oficialus pranešimas yra tai, kad „Zen 7“ bus pridėtas naujas matricos variklis ir platesnis AI duomenų tvarkymas, o visa kita vis dar yra nepatvirtinti gandai, įskaitant kalbas apie didesnį branduolių kiekį ir didesnę spartinančiąją atmintį.
nu kaip neaisku kada isleidimas, aisku kada isleidimas ZEN6 – 2026 Q1, ZEN7 – 2027 Q1.
Saltinis – pats su rulete skaidre ismatavau 😀