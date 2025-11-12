AMD pranešė apie „Next-Gen AI & Raytracing“ būsimuose „Radeon“ vaizdo plokštėse
Finansų analitikų diena žaidėjams neatnešė jokių esminių naujienų. AMD nepateikė jokių detalių apie RDNA 4 įpėdinį, išskyrus du punktus. Bendrovė nepatvirtino, kada jis pasirodys ir kaip bus pavadintas. Tačiau AMD pasalė, kad naujoji architektūra žaidėjams bus orientuota į patobulintą dirbtinį intelektą ir ray tracing. Tai reiškia, kad RDNA 4 įpėdinis turėtų pasižymėti geresniais AI branduoliai ir ray tracing branduoliais, kaip jau užsiminė „Project Amethyst“ – AMD ir „Sony“ bendradarbiavimo projektas, skirtas naujos kartos žaidimų konsolėms.
Kepler_L2 paminėjo, kad AMD dar nėra nusprendusi dėl pavadinimo. Bendrovė vengia pavadinti naują GPU architektūrą RDNA 5 arba UDNA, kaip AMD užsiminė prieš kurį laiką. Galbūt tai reiškia, kad AMD šiuo metu negali įsipareigoti dėl nieko, kas susiję su „Radeon“, o tai yra gaila, turint omenyje, kad jie labai išsamiai apibūdino savo planus dėl EPYC ir „Instinct“ serijų.
Galbūt svarbiausia šiandienos naujiena yra ne apie žaidimų GPU, o apie „Ryzen“ seriją. AMD pagaliau patvirtino „Gorgon Point“ ir „Medusa Point“ serijas. Pagal gandus, „Gorgon“ yra prieš kurį laiką nutekentias „Zen 5“ architektūros atnaujinimas, o „Medusa“ yra naujos kartos architektūra („Zen 6“), kuri bus naudojama keliuose „Ryzen“ produktuose apie 2027 m.
